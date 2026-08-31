"Мы не выдержали": известная певица эвакуировала детей из Киевской области (фото)

Известная украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) сообщила о вынужденном переезде с тремя детьми в более безопасный регион Украины.

На такой шаг 36-летняя артистка решилась после очередной вражеской атаки, в результате которой пострадали близкие ей люди и Дмитровская община.

Певица поделилась в своих Instagram-stories фотографией троих детей в постели в новом месте. Снимок сопровождался эмоциональным признанием: "Мы не выдержали, эвакуировали детей в более спокойный регион".

Она также поблагодарила всех, кто поддерживает её семью теплыми словами, подчеркнув, что жизнь — это самое ценное.

Тарабарова переехала с детьми в другую область Фото: Instagram

Накануне артистка почтила память жертв трагедии и выразила соболезнования всем пострадавшим. Она отдельно упомянула главу Дмитровской общины Тараса Тарасовича Дидича. Певица призвала поклонников заботиться о собственной безопасности, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в максимально безопасных местах вместе с детьми.

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