"Ми не витримали": відома співачка евакуювала дітей із Київщини (фото)

Відома українська співачка Світлана Тарабарова (Tarabarova) повідомила про вимушений переїзд із трьома дітьми у більш безпечний регіон України.

На такий крок 36-річна артистка наважилася після чергової ворожої атаки, внаслідок якої постраждали близькі для неї люди та Дмитрівська громада.

Виконавиця поділилася у своїх Instagram-stories фотографією трьох дітей у ліжку на новому місці. Світлина була підписана емоційним зізнанням: "Ми не витримали, евакуювали дітей у більш спокійну область".

Вона також висловила вдячність усім, хто підтримує її родину теплими словами, наголосивши, що життя є найціннішим.

Тарабарова переїхала з дітьми в іншу область Фото: Instagram

Напередодні артистка вшанувала пам'ять жертв трагедії та висловила співчуття всім постраждалим. Вона окремо згадала про голову Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича. Співачка закликала шанувальників дбати про власну безпеку, не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в максимально безпечних місцях разом із дітьми.

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