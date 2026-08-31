Катя Осадчая появилась в купальнике на пляже в Одессе (фото)

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с подписчиками редкими кадрами с отдыха у моря. Звезда позирует на деревянном пирсе в Одессе в стильном чёрном купальнике-бикини без бретелек, демонстрируя стройную фигуру со спины.

В подписи к фотографии в Instagram 42-летняя Екатерина сделала откровенное и болезненное признание. Она рассказала, что, несмотря на то, что долго верила, что всё будет хорошо, сейчас её оптимизм иссяк.

Екатерина Осадчая в Одессе Фото: Instagram

"Не знаю, какой я увижу [Одессу] при следующем приезде", — написала она.

Причиной такого положения дел Осадчая назвала трагические события в Украине, в частности гибель двухлетнего ребенка в её родном городе.

"Я уже не знаю, в какое „лучшее“ верить и будет ли оно", — призналась телеведущая.

Екатерина Осадчая появилась в Одессе Фото: Instagram

Несмотря на собственные переживания, Екатерина Осадчая призвала украинцев поддерживать друг друга и не падать духом, ведь именно этого и добивается враг. Она подчеркнула важность продолжения жизни в этих обстоятельствах и выразила любовь к своим подписчикам: "Люблю вас, мои родные незнакомцы".

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская телеведущая Катя Осадчая надела элегантное полупрозрачное платье, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

Ведущая говорит, что её 23-летний сын Илья от политика Олега Полищука планирует вернуться в Украину после окончания университета в США.

Кроме того, Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. За восемь лет брака влюбленные стали лучшими друзьями и самыми близкими людьми. Пара воспитывает двух общих сыновей — Ивана и Данила.