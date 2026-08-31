Катя Осадча засвітилась в купальнику на пляжі в Одесі (фото)

Телеведуча Катерина Осадча поділилася з підписниками рідкісними кадрами з відпочинку біля моря. Зірка позує на дерев'яному пірсі в Одесі у стильному чорному купальнику-бікіні без бретелей, демонструючи струнку фігуру зі спини.

У дописі до фото в Instagram 42-річна Катерина зробила відверте і болюче зізнання. Вона розповіла, що попри те, що довго вірила, що все буде добре, зараз її оптимізм вичерпано.

Катерина Осадча в Одесі Фото: Instagram

"Не знаю, якою побачу [Одесу] наступного приїзду", — написала вона.

Причиною такого стану Осадча назвала трагічні події в Україні, зокрема загибель дворічної дитини в її рідному місті.

"Я більше не знаю, в яке "краще" вірити, і чи воно буде", — зізналася телеведуча.

Катерина Осадча показалась в Одесф Фото: Instagram

Попри власні переживання, Катерина Осадча закликала українців підтримувати один одного та не падати духом, адже саме цього добивається ворог. Вона підкреслила важливість продовження життя в цих обставинах та висловила любов до своїх підписників: "Люблю вас мої рідні незнайомці".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська телеведуча Катя Осадча приміряла елегантну напівпрозору сукню, яка підкреслила її струнку фігуру.

Ведуча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення університету в США.

Крім того, Катя Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували восьму річницю одруження. За вісім років шлюбу закохані стали найкращими друзями та найближчими людьми. Пара виховує двох спільних синів — Івана та Данила.