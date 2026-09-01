Она возглавляла все хит-парады в "нулевых": как изменилась солистка группы Reflex (фото)

Кадры с выступления 54-летней Ирины Нельсон, солистки группы Reflex, разлетелись по сети. Внимание зрителей привлекли не музыка, а заметные изменения во внешности артистки.

На опубликованном видео артистка, которая в свое время взрывала все хит-парады, предстает в вечернем розовом платье макси, достигающем пола, крой которого открывает одно плечо и украшен массивным бантом-воланом. Образ дополняют крупные хрустальные серьги и объёмные браслеты — акценты, рассчитанные на яркий сценический свет.

Ирина Нельсон старается "держать марку" Фото: TikTok

По наблюдениям зрителей, фигура певицы остаётся такой же подтянутой, как и раньше, а сама она держится на сцене с присущей ей энергией.

Ирина Нельсон: как изменилась

Основные комментарии зрителей касались не костюма, а лица исполнительницы. Пользователи обратили внимание на чрезмерно выраженные скулы и неестественно сглаженный овал лица — черты, которые часто связывают с косметологическими процедурами, такими как филлеры или хирургическая подтяжка.

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Кроме того, некоторые обратили внимание на её насыщенный вечерний макияж: плотный тон и ярко выраженный акцент на глазах ещё больше подчеркнули изменившиеся пропорции лица, а мимика во время пения показалась зрителям менее живой, чем раньше.

"Как для своих 54 лет она выглядит великолепно";

"Голос тот же, но годы берут своё, и это неизбежно";

"Ну да ладно, что там насчёт макияжа, эта женщина просто шикарна. Я восхищаюсь ею ещё с подросткового возраста".

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

Наибольший диссонанс вызвало сравнение с образом, который запечатлелся в памяти слушателей ещё со времён хита "Сойти с ума". Тогда Reflex ассоциировался именно с платиновой блондинкой с мягкими, естественными чертами лица.

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