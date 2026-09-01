Розривала всі хіт-паради у "нульових": як змінилась солістка гурту Reflex (фото)

Кадри з виступу 54-річної Ірини Нельсон, солістки гурту Reflex, облетіли мережу. Увагу глядачів прикувала не музика, а помітні зміни в зовнішності артистки.

На оприлюдненому відео артистка, яка свого часу розривала всі хіт-паради, постає у вечірній рожевій сукні максі довжиною в підлогу, крій якої відкриває одне плече та прикрашений масивним бантом-воланом. Образ доповнюють великі кристальні сережки та об'ємні браслети – акценти, розраховані на яскраве сценічне світло.

Ірина Нельсон намагається "тримати марку" Фото: TikTok

Фігура співачки, за спостереженнями глядачів, залишається такою ж підтягнутою, як і раніше, а сама вона тримається на сцені з властивою їй енергетикою.

Ірина Нельсон: як змінилася

Головні коментарі від глядачів стосувалися не костюма, а обличчя виконавиці. Користувачі звернули увагу на надмірно виражені вилиці та неприродно згладжений овал обличчя – риси, які часто пов'язують із косметологічними втручаннями на кшталт філерів чи хірургічної підтяжки.

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Крім того, дехто помітив її насичений вечірній макіяж: щільний тон і виразний акцент на очах ще більше підкреслили змінені пропорції обличчя, а міміка під час співу здалася глядачам менш живою, ніж раніше.

"Як на свої 54 роки вона виглядає чудово";

"Голос той самий, але роки беруть своє, і це неминуче";

"Та хай там як щодо макіяжу, ця жінка просто шикарна. Я захоплююся нею ще з підліткового віку".

Обговорення у коментарях Фото: TikTok Обговорення у коментарях Фото: TikTok

Найбільше дисонансу викликало порівняння з образом, який закарбувався в пам'яті слухачів ще з часів хіта "Сойти с ума". Тоді Reflex асоціювався саме з платиновою блондинкою з м'якими, природними рисами обличчя.

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