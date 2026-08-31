Наталья Денисенко раскрыла содержание брачного договора: кому достанется имущество

Актриса Наталья Денисенко раскрыла подробности подписания брачного контракта со своим мужем, манекенщиком Юрием Ярошенко. По её словам, инициатором обсуждения имущественных вопросов стал её отец, который переживал за судьбу недвижимости дочери в случае возможного развода.

В интервью "Гримерке" артистка вспомнила, что отец предостерегал её от опрометчивых шагов и советовал не продавать собственную квартиру без чётких юридических гарантий. Когда Наталья поделилась этими опасениями с Юрием, реакция жениха приятно удивила её. Он сразу предложил заключить брачный договор и даже выразил готовность записать всё будущее совместно нажитое имущество в пользу жены.

"Я рассказала Юрию о том, что мой папа стал говорить: "А твоя квартира кому достанется? Не смей продавать свою квартиру“. Он ответил: "Да ладно! В тот же день подпишем с тобой брачный договор. Хочешь, можем написать, что всё, что мы наживем, – будет твоим", – вспомнила Денисенко.

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Однако актриса отказалась от такого предложения, настояв на равных условиях. Она отметила, что стремится к справедливости, поэтому в соглашении было прописано четкое правило: за каждым из супругов остается то имущество, которое оформлено непосредственно на его имя.

Ещё до свадьбы пара планировала юридически закрепить свои имущественные отношения. В комментариях супруги подчеркивали, что считают брачный договор абсолютно нормальной мировой практикой, которая служит надёжной гарантией безопасности как для них самих, так и для их детей.

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Кроме того, бывший муж Денисенко отреагировал на её помолвку в Турции.