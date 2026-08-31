Наталка Денисенко розкрила зміст шлюбного контракту: кому дістанеться майно
Актриса Наталка Денисенко розкрила подробиці підписання шлюбного контракту зі своїм чоловіком, манекенником Юрієм Ярошенком. За її словами, ініціатором обговорення майнових питань став її батько, який переживав за долю нерухомості доньки у разі можливого розлучення.
В інтерв’ю "Гримерці" артистка пригадала, що батько застерігав її від необачних кроків і радив не продавати власну квартиру без чітких юридичних гарантій. Коли Наталка поділилася цими побоюваннями з Юрієм, реакція нареченого її приємно здивувала. Він одразу запропонував укласти шлюбний контракт і навіть виявив готовність записати все майбутнє спільно нажите майно на користь дружини.
"Я розказала Юрію те, що там мій тато став казати: "А твоя квартира буде кому? Не смій продавати свою квартиру". Він каже: "Тю! У той же день підпишемо з тобою шлюбний контракт. Хочеш, можемо написати, що все, що ми наживемо, – буде твоє", – пригадала Денисенко.
Однак актриса від такої пропозиції відмовилася, наполігши на рівноправних умовах. Вона зазначила, що прагне справедливості, тому в угоді прописали чітке правило: за кожним із подружжя залишається те майно, яке на нього безпосередньо оформлене.
Пара ще до весілля планувала юридично закріпити свої майнові стосунки. У коментарях подружжя наголошувало, що вважає шлюбний контракт абсолютно нормальною світовою практикою, яка слугує надійною гарантією безпеки як для них самих, так і для їхніх дітей.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Наталка Денисенко, яка 8 серпня вийшла заміж, опублікувала перші весільні фото.
- Артистку звинуватили у плагіаті дизайну прикраси.
Крім того, колишній чоловік Денисенко відреагував на її заручини в Туреччині.