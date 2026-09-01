"А потом мы умрем": где сейчас девочка, порвавшая всех на школьной линейке (фото)

В 2020 году шестилетняя первоклассница из Трускавца по имени Адель стала звездой социальных сетей благодаря откровенному ответу о своих жизненных планах. Её слова облетели украинские и мировые СМИ — от Reddit до TikTok.

Осенью 2020 года на школьной линейке в Трускавце журналисты спросили у первоклассницы Адель, что ждёт её в жизни. Девочка, не долго думая, обрисовала весь жизненный путь буквально в одном предложении: "Сначала будем играть, потом учиться, пойдём в институт, на работу… и потом умрём". Тогда этот план из уст ребёнка "разорвал" школьную линейку, сделав героиню мема звездой интернета.

Несмотря на огромную популярность, родители не стали делать из дочери блогера или медийную личность — семья сознательно держалась в стороне от ажиотажа. Мама девочки Оксана рассказывала, что интернет-слава практически не затронула их повседневную жизнь: Адель, как и раньше, ходит в обычную школу. Прохожие время от времени узнают её на улице, однако на характер школьницы или её отношения с одноклассниками это никоим образом не повлияло.

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Пять лет спустя

В 2025 году съемочная группа программы "Завтрак с 1+1" разыскала семью, чтобы показать зрителям, какой стала героиня вирусного видео. К тому моменту Адель исполнилось десять лет.

В беседе с ведущим выяснилось, что детская философия никуда не исчезла, хотя девочка уже готова добавить в свой жизненный сценарий новые пункты. На вопрос, изменилось ли что-то в её видении будущего, Адель ответила кратко: "Ну, может".

Журналист попытался уточнить детали: "А любовь, может, нет? Карьера. Дети". Девочка с улыбкой подтвердила догадку ведущего: "Дети… Ну, может. Ну, может".

Отец раскрыл секрет харизмы

О том, откуда у девочки такой нестандартный взгляд на вещи, рассказал и папа Адель. По его словам, дочь растет в вполне обычных условиях, однако с детства обладает особой способностью замечать забавное: "Ну, она просто росла в обществе, и всё. Ну, просто ребёнок любознательный, от неё такие "забавные вещи".

Хочет стать ветеринаром

Несмотря на философский настрой, у Адель появились и вполне конкретные планы на будущее. Когда речь зашла о выборе вуза, девочка без колебаний назвала профессию, которой хочет овладеть, — медицина.

Адель заметно подросла и уже строит планы Фото: YouTube

Ведущий, удивлённый такой уверенностью, уточнил: "Серьёзно? Вы определились? Это здорово. А какой врач?". Адель ответила кратко: "Ветеринар".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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