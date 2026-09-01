"А потім ми помремо": де зараз дівчинка, яка порвала всіх на шкільній лінійці (фото)

У 2020 році шестирічна першокласниця з Трускавця, яку звуть Адель, стала зіркою соцмереж завдяки відвертій відповіді про плани на життя. Її слова облетіли українські та світові медіа – від Reddit до TikTok.

Восени 2020 року на шкільній лінійці в Трускавці журналісти запитали в першокласниці Адель, що чекає на неї в житті. Дівчинка, не довго думаючи, окреслила весь життєвий шлях буквально в одному реченні: "Спочатку будемо гратися, потім вчитися, підем в інститут, на роботу… і потім помрем". Тоді цей план з уст дитини "порвав" шкільну лінійку, зробивши героїню мему зіркою інтернету.

Попри шалену популярність, батьки не стали робити з доньки блогерку чи медійну персону – родина свідомо тримала дистанцію від хайпу. Мама дівчинки Оксана розповідала, що інтернет-слава практично не торкнулася їхнього побуту: Адель, як і раніше, ходить до звичайної школи. Перехожі час від часу впізнають її на вулиці, проте на характер школярки чи її стосунки з однокласниками це жодним чином не вплинуло.

Відео дня

П'ять років по тому

У 2025 році знімальна група "Сніданку з 1+1" знайшла родину, аби показати глядачам, якою стала героїня вірусного відео. На той момент Адель виповнилося десять років.

У розмові з ведучим з'ясувалося, що дитяча філософія нікуди не зникла, хоча дівчинка вже готова додати до свого сценарію життя нові пункти. На запитання, чи змінилося щось у її баченні майбутнього, Адель відповіла коротко: "Ну, може".

Журналіст спробував уточнити деталі: "Та кохання, може, ні? Кар'єра. Діти". Дівчинка з посмішкою підтвердила здогадку ведучого: "Діти… Ну, може. Ну, може".

Батько розкрив секрет харизми

Про те, звідки в дитини такий нестандартний погляд на речі, розповів і тато Адель. За його словами, донька росте в цілком звичайних умовах, проте з дитинства має особливу здатність підмічати кумедне: "Ну та так само росла в суспільстві, та й все. Ну, просто дитина цікава, з такими "цікавинками" від неї".

Хоче стати ветеринаром

Попри філософський настрій, у Адель з'явилися й цілком конкретні плани на майбутнє. Коли мова зайшла про вибір інституту, дівчинка без вагань назвала професію, якою хоче оволодіти, – медицина.

Адель помітно підросла і вже будує плани Фото: YouTube

Ведучий, здивований такою впевненістю, уточнив: "Серйозно? Ви визначилися? Це красиво. А медика якого?". Адель відповіла коротко: "Ветеринар".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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