Блогерша рассказала, что ее мужу угрожал полицейский на блокпосту (фото)

Известная блогерша Баба Даша (Дарья Пазюк) публично выразила возмущение поведением полицейского на одном из блокпостов. По её словам, правоохранитель угрожал её мужу и вел себя неподобающим образом в ответ на законную просьбу предъявить документы.

Конфликт возник после того, как автомобиль семьи остановили для проверки. Муж блогерши Саша решил выяснить причины остановки и попросил сотрудника правоохранительных органов предъявить документы, подтверждающие законность устройства этого блокпоста.

В ответ на это полицейский начал угрожать водителю, заявив, что тот "уйдет отсюда пешком", и пригрозил тщательной проверкой аптечки. Об этом блогерша рассказала в Instagram (@_baba_dasha).

Кроме того, инфлюенсерша обратила внимание на то, что сотрудник силовых структур работал без обязательной нательной камеры.

Реакция и последствия

Дарья Пазюк утверждает, что её муж полностью соблюдал правила и лишь старался действовать в рамках закона. Она заявила, что семья извлекла уроки из этой ситуации и в следующий раз отреагирует на подобные действия иначе. В то же время Баба Даша подчеркнула, что не обобщает этот инцидент и не считает всех представителей полиции такими.

Відео дня

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