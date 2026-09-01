Чоловік Баби Даші вступив у "перепалку" з поліцейським на блокпосту (фото)

Відома блогерка Баба Даша (Дарʼя Пазюк) публічно обурилася поведінкою поліцейського на одному з блокпостів. За її словами, правоохоронець погрожував її чоловікові та поводився неналежно у відповідь на законне прохання пред'явити документи.

Конфлікт стався після того, як автомобіль родини зупинили для перевірки. Чоловік блогерки Саша вирішив уточнити підстави зупинки та попросив правоохоронця показати документи, які підтверджують законність облаштування цього блокпоста.

У відповідь на це поліцейський почав погрожувати водієві, заявивши, що той "піде звідси пішки", і пригрозив прискіпливою перевіркою аптечки. Про це блогерка розповіла в Instagram (@_baba_dasha).

Крім того, інфлюенсерка звернула увагу на те, що силовик працював без обов'язкової бодікамери.

Реакція та наслідки

Дарʼя Пазюк стверджує, що її чоловік повністю дотримувався правил і лише намагався діяти в межах закону. Вона заявила, що родина зробила висновки з цієї ситуації і наступного разу реагуватиме на подібні дії інакше. Водночас Баба Даша підкреслила, що не узагальнює цей інцидент і не вважає всіх представників поліції такими.

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