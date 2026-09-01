Умер заслуженный артист Украины и звезда фильма "В бой идут только "старики" Леонид Марченко (фото)

На 88-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист Украины Леонид Марченко, который более 60 лет посвятил работе в Театре юного зрителя на Липках.

О кончине выдающегося актёра, создавшего около полусотни ярких сценических образов и оставившего заметный след в украинском кино, сообщила пресс-служба театрального коллектива.

Леонид Марченко умер Фото: из открытых источников

Церемония прощания с выдающимся артистом состоится 2 сентября в помещении Театра юного зрителя на Липках по адресу: улица Липская, 15/17. Точное время проведения панихиды театр сообщит дополнительно. Коллеги, поклонники и театральное сообщество выражают искренние соболезнования семье и близким Леонида Марченко.

Творческий путь

Леонид Леонидович был настоящей легендой ТЮГа на Липках, его голосом и важной частью истории. За десятилетия преданного труда зрители запомнили его яркие роли в спектаклях "Недоучка", "Сказка о царе Горохе", "Пеппи Длинныйчулок", "Вишневый сад" и многих других классических постановках. Помимо насыщенной театральной жизни, богатый талант артиста навсегда вошел в историю украинского кинематографа.

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