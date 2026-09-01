Помер заслужений артист України та зірка "В бій ідуть тільки "старики" Леонід Марченко (фото)

На 88-му році життя пішов із життя заслужений артист України Леонід Марченко, який понад 60 років присвятив служінню в Театрі юного глядача на Липках.

Про втрату видатного актора, який створив близько пів сотні яскравих сценічних образів та залишив помітний слід в українському кіно, повідомила пресслужба театрального колективу.

Леонід Марченко помер Фото: з відкритих джерел

Церемонія прощання з видатним артистом відбудеться 2 вересня у приміщенні Театру юного глядача на Липках за адресою вулиця Липська, 15/17. Точний час проведення панахиди театр повідомить додатково. Колеги, шанувальники та театральна спільнота висловлюють щирі співчуття родині й близьким Леоніда Марченка.

Творчий шлях

Леонід Леонідович був справжньою легендою ТЮГу на Липках, його голосом та вагомою частиною історії. За десятиліття відданої праці глядачі запам'ятали його яскраві ролі у виставах "Недоук", "Казка про царя Гороха", "Пеппі Довгапанчоха", "Вишневий сад" та багатьох інших класичних постановках. Окрім насиченого театрального життя, багатий талант митця назавжди закарбувався і в історії українського кінематографа.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Помер король Норвегії Гаральд, який правив країною з 1991 року та був найстаршим правлячим монархом Європи. Йому було 89 років.

Британський актор Тім Каррі, який підкорив мільйони глядачів грою у фільмі "Один удома 2: Загублений у Нью-Йорку" в ролі уважного й підозрілого консьєржа готелю "Плаза", пішов із життя у віці 80 років.

Крім того, названо причину смерті зірки кантрі-музики Доллі Партон.