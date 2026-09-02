Киану Ривзу — 62 года: как он завязал роман с женщиной, которая рано поседела и не красит волосы (фото)

Голливудский актёр Киану Ривз 2 сентября отмечает свой 62-й день рождения, оставаясь одной из самых любимых и загадочных звёзд мирового кинематографа. Более всего поклонников трогает его искренний роман с 53-летней художницей Александрой Грант, которая покорила сердце актёра своей естественностью и смелым решением не красить седые волосы.

По случаю дня рождения культового актёра Фокус рассказывает необычную историю этой любви, которая сломала стереотипы о стандартах красоты в Голливуде.

Киану Ривз и Александра Грант

Их история началась ещё в 2009 году с совместной творческой работы над арт-буком "Ода счастью", где Киану писал тексты, а Александра создавала иллюстрации. На протяжении многих лет их связывала исключительно крепкая дружба и совместное издательство, но со временем эти отношения переросли в глубокую любовь. Официально как пара они появились на красной дорожке в 2019 году, сразу привлекая внимание всего мира.

Киану Ривз и его возлюбленная Александра Грант Фото: Instagram

Александра поседела ещё в 20 лет и долгое время экспериментировала с причёсками, но впоследствии сознательно отказалась от химических красок из заботы о здоровье и желания принять свои возрастные изменения.

Відео дня

Александра Грант смирилась со своими седыми волосами Фото: из открытых источников

Несмотря на первоначальные противоречивые отзывы в сети, сам актер неоднократно восхищался умом, внутренней свободой и самобытностью своей избранницы.

В настоящее время эта пара является ярким примером того, как настоящие чувства строятся на глубоком взаимном уважении, общих ценностях и искренности, а не на навязанных стандартах красоты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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