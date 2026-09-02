Кіану Рівзу — 62: як він закрутив роман з жінкою, яка рано посивіла і не фарбує волосся (фото)

Голлівудський актор Кіану Рівз 2 вересня святкує 62 день народження, залишаючись однією з найулюбленіших і найзагадковіших зірок світового кінематографа. Понад усе прихильників розчулює його щирий роман із 53-річною художницею Олександрою Грант, яка підкорила серце актора своєю природністю та сміливим рішенням не фарбувати сиве волосся.

З нагоди дня народження культового актора Фокус розповідає особливу історію цього кохання, яке зламало стереотипи щодо стандартів краси в Голлівуді.

Кіану Рівз і Олександра Грант

Їхня історія розпочалася ще у 2009 році зі спільної творчої праці над арт-буком "Ода щастю", де Кіану писав тексти, а Олександра створювала ілюстрації. Роками їх поєднувала виключно міцна дружба та спільне видавництво, але згодом ці стосунки переросли в глибоке кохання. Офіційно як пара вони з'явилися на червоній доріжці у 2019 році, одразу привернувши увагу всього світу.

Кіану Рівз і його кохана Олександра Грант Фото: Instagram

Александра посивіла ще у 20-річному віці й довгий час експериментувала із зачісками, але згодом свідомо відмовилася від хімічних фарб через турботу про здоров'я та бажання приймати свої вікові зміни.

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Олександра Грант прийняла себе з сивиною Фото: з відкритих джерел

Попри початкові суперечливі реакції мережі, сам актор неодноразово захоплювався розумом, внутрішньою свободою та самобутністю обраниці.

Наразі пара є яскравим прикладом того, як справжні почуття будуються на глибокій взаємоповазі, спільних цінностях та щирості, а не на нав'язаних стандартах краси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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