Кіану Рівзу — 62: як він закрутив роман з жінкою, яка рано посивіла і не фарбує волосся (фото)
Голлівудський актор Кіану Рівз 2 вересня святкує 62 день народження, залишаючись однією з найулюбленіших і найзагадковіших зірок світового кінематографа. Понад усе прихильників розчулює його щирий роман із 53-річною художницею Олександрою Грант, яка підкорила серце актора своєю природністю та сміливим рішенням не фарбувати сиве волосся.
З нагоди дня народження культового актора Фокус розповідає особливу історію цього кохання, яке зламало стереотипи щодо стандартів краси в Голлівуді.
Кіану Рівз і Олександра Грант
Їхня історія розпочалася ще у 2009 році зі спільної творчої праці над арт-буком "Ода щастю", де Кіану писав тексти, а Олександра створювала ілюстрації. Роками їх поєднувала виключно міцна дружба та спільне видавництво, але згодом ці стосунки переросли в глибоке кохання. Офіційно як пара вони з'явилися на червоній доріжці у 2019 році, одразу привернувши увагу всього світу.
Александра посивіла ще у 20-річному віці й довгий час експериментувала із зачісками, але згодом свідомо відмовилася від хімічних фарб через турботу про здоров'я та бажання приймати свої вікові зміни.
Попри початкові суперечливі реакції мережі, сам актор неодноразово захоплювався розумом, внутрішньою свободою та самобутністю обраниці.
Наразі пара є яскравим прикладом того, як справжні почуття будуються на глибокій взаємоповазі, спільних цінностях та щирості, а не на нав'язаних стандартах краси.
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