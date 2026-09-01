Трогательные снимки с 1 сентября: украинские звезды показали своих детей-школьников (фото)

1 сентября украинские звезды, как обычно, поделились в соцсетях яркими снимками со своими школьниками. Несмотря на сложные времена и воздушные тревоги, артисты и телеведущие собрали детей в школу и выразили им теплые слова поддержки в новом учебном году.

По случаю Дня знаний украинские знаменитости опубликовали праздничные фотографии с линейки, продемонстрировав вышиванки, стильные школьные наряды и цветы для учителей.

MONATIK

Певец Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной отвёл сыновей в школу, опубликовав семейное фото у фотозоны "Back to School".

"Поздравляю всех с Днём знаний! Несмотря ни на что, идём в школу. SweetLove, веди нас", — подписал фотографию артист.

Монатик с семьей на 1-м звонке Фото: Instagram

Джамала

Певица Джамала показала своих сыновей, которые отправились на учебу в вышитых рубашках. Она поблагодарила детей за их силу и терпение в это непростое время.

"Вы учите меня быть ещё сильнее. Спасибо вам за вашу силу и терпение. Желаю вам удачного учебного года! А мы будем делать всё возможное, чтобы вы всё же смогли насладиться детством даже в эти тяжёлые времена", — трогательно обратилась певица к школьникам.

Відео дня

Джамала с семьей на 1 сентября Фото: Instagram

Кристина и Григорий Решетники

В семье телеведущего Григория Решетника сегодня особый праздник — в школу пошёл уже третий сын.

"Ну что, родители, вы готовы? У нас уже третий первоклассник, и в третий раз — как будто впервые. А у вас?" — поделилась своими эмоциями Кристина Решетник.

Решетники отвели сыновей в школу Фото: Instagram

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал проводила сына в третий класс и отметила, что для родителей этот день не менее важен, чем для самих детей.

"Третий класс! Непонятно, для кого начало учебного года — больший праздник: для детей или для родителей (я думаю, для вторых). Поздравляем всех участников и желаем успехов, несмотря ни на что. С новыми силами к новым достижениям", — написала Анна.

Анна Кошмал с сыном на 1 сентября Фото: Instagram

Наталья Денисенко

Актриса Наталья Денисенко со своим мужем и сыном-третьеклассником также присоединились к поздравлениям. Она призналась, что День знаний в этом году начался не без тревог, но это не помешает дарить детям радость.

"3-й класс. Первое сентября, конечно, встретили в атмосфере тревоги… Так хочется подарить детям настоящее детство, радость и приключения, но в наших условиях это становится всё труднее! Но как мама я не сдаюсь! Люблю тебя, мой сыночек. Счастливого учебного года и детям, и учителям, и родителям!" — пожелала актриса.

Денисенко вместе с бывшим мужем отвезла сына в 3-й класс Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Чтобы облегчить вам поиск нужных слов к 1 сентября, мы собрали подборку душевных и забавных поздравлений, которые отлично подойдут для личных сообщений, постов в соцсетях или для подписи на праздничной открытке.

Где сейчас та девочка, которая покорила всех на школьной линейке в 2021 году?

Кроме того, исследование показало, что подростки, которые завели свой первый аккаунт в социальных сетях в 11–12 лет, к восьмому классу заметно отставали от сверстников, которые подождали хотя бы до 14 лет.