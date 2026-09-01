Зворушливі кадри з 1 вересня: українські зірки показали своїх дітей-школярів (фото)

1 вересня українські зірки традиційно поділилися у соцмережах яскравими кадрами зі своїми школярами. Попри складні часи та повітряні тривоги, артисти і телеведучі зібрали дітей до школи та висловили їм теплі слова підтримки на новий навчальний рік.

З нагоди Дня знань українські знаменитості опублікували святкові фотографії з лінійок, продемонструвавши вишиванки, стильні шкільні луки та квіти для вчителів.

MONATIK

Співак Дмитро Монатик разом із дружиною Іриною відвів синів до школи, виклавши сімейне фото біля фотозони "Back to School".

"Всіх з Днем знань! Попри все йдемо в школу. SweetLove, веди нас", — підписав світлину артист.

Монатік з сім'єю на 1 дзвонику Фото: Instagram

Джамала

Співачка Джамала показала своїх синів, які вирушили на навчання у вишиваних сорочках. Вона подякувала дітям за їхню силу та терпіння в цей непростий час.

"Ви вчите мене бути ще сильнішою. Дякую вам за вашу силу і терпіння. Гарного навчального року! А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи", — зворушливо звернулася співачка до школярів.

Відео дня

Джамала з сім'єю на 1 вересня Фото: Instagram

Христина та Григорій Решетніки

У родині телеведучого Григорія Решетніка сьогодні особливе свято — до школи пішов уже третій син.

"Ну що, батьки, ви готові? У нас третій першокласник і третій раз, наче вперше. А у вас?" — поділилася емоціями Христина Решетнік.

Решетніки повели синів у школу Фото: Instagram

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал відвела сина до третього класу та зазначила, що для батьків цей день не менш важливий, ніж для самих дітей.

"Третій клас! Не зрозуміло для кого початок навчального року більше свято — для дітей чи для батьків (я думаю, для других). Вітаємо усіх причетних і бажаємо успіхів, незалежно ні від чого. З новими силами за новим досягненнями", — написала Анна.

Анна Кошмал з сином на 1 вересня Фото: Instagram

Наталка Денисенко

Акторка Наталка Денисенко зі своїм чоловіком та сином-третьокласником також долучилися до привітань. Вона зізналася, що День знань цьогоріч розпочався не без тривог, але це не завадить дарувати дітям радість.

"3 клас. Перше вересня звичайно зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, в наших умовах життя це стає все важче! Але як мама не здаюся! Люблю тебе, мій синочок. Щасливого навчального року і дітям, і вчителям, і батькам!" — побажала акторка.

Денисенко з колишнім чоловік відвела сина в 3 клас Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Щоб полегшити вам пошук потрібних слів на 1 вересня, ми зібрали добірку душевних і кумедних привітань, які чудово підійдуть для особистих повідомлень, постів у соцмережах або для того, щоб підписати святкову листівку.

Де зараз дівчинка, яка порвала всіх на шкільній лінійці в 2021 році.

Крім того, дослідження довело, що підлітки, які завели перший акаунт у соцмережах в 11–12 років, до восьмого класу відчутно відставали від ровесників, які зачекали хоча б до 14 років.