В сети пошутили о внезапной украинизации: русский язык исчез за секунду (видео)

Вирусное видео местного блогера о типичном дне в столице вызвало бурную дискуссию из-за сатирического взгляда на языковой вопрос. Сюжет разворачивается вокруг прохожего, чье желание радикально меняет языковой ландшафт города.

В ролике в TikTok (@marevno) парень гуляет по Киеву и становится свидетелем повседневных ситуаций: полицейский обращается к нему на русском с просьбой о сигарете, а мимо проходит девушка, которая на том же языке жалуется по телефону, что просила своего парня говорить "нормальным языком".

Уставший от услышанного прохожий искренне просит Бога, чтобы в Украине все наконец заговорили на украинском языке.

На призыв тут же появляется необычная героиня, которая называет себя "крестной тётей Фёдей, то есть феей", и исполняет это желание.

Уже через мгновение девушка с телефоном эмоционально восклицает по-украински: "Чёрт, что-то такое только что случилось, черт бы его побрал", а озадаченный полицейский удивляется фразой: "Черт возьми, что происходит, даже курить перехотелось".

Відео дня

В конце видео довольный парень спокойно продолжает свою прогулку по столице и искренне благодарит фею за то, что вокруг всё изменилось.

Реакции людей

В комментариях люди высказывают свои мнения по поводу языкового вопроса в Украине.

"Фея, пожалуйста, загляни в Харьков";

"Да, об этом говорят! Это просто нечто. Приехала в Киев, а такое впечатление, что в Питере";

"Это вы ещё в Одессе не жили";

"Наконец-то кто-то это снял";

"Даже сама захотела говорить по-украински".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, сотрудник "Новой почты" в своих видеороликах высмеивал людей, которые просили обращаться к нему на украинском языке во время обслуживания.