"Це жесть": блогер розірвав мережу, знявши відео про мову в центрі Києва

Вірусне відео місцевого блогера про типовий день у столиці зібрало хвилю обговорень через сатиричний погляд на мовне питання. Сюжет розгортається навколо перехожого, чиє бажання радикально змінює мовний ландшафт міста.

У ролику в TikTok (@marevno) хлопець гуляє Києвом і стає свідком буденних ситуацій: поліцейський звертається до нього російською з проханням про сигарету, а повз проходить дівчина, яка тією ж мовою скаржиться по телефону, що просила свого хлопця говорити "нормальною мовою".

Втомлений від почутого перехожий щиро просить у Бога, щоб в Україні всі нарешті заговорили українською.

На заклик миттєво з'являється незвична персонажка, яка називає себе "хрещеною тьотьою Федьою, тобто феєю", і здійснює це бажання.

Вже за мить дівчина з телефоном емоційно вигукує українською "холера, таке щось тільки що сталося, шляк би його трафив", а спантеличений поліцейський дивується фразою "дідька лисого, що коїться, аж палити перехотів".

Відео дня

У кінці відео задоволений хлопець спокійно продовжує свою прогулянку столицею та щиро дякує феї за мовну трансформацію довкола.

Реакції людей

У коментарях люди висловлюють свої думки щодо мовного питання в Україні.

"Фея, будь ласка, відвідай Харків";

"Так, про це говорять! Це жесть. Приїхала у Київ, а таке враження, що в Пітер";

"Це ви ще в Одесі не жили";

"Нарешті це хтось зняв";

"Навіть сама українською захотіла розмовляти".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Репер Олексій Потапенко і співачка Настя Каменських втрапили у скандал через ролик про "свободу" та мову.

Блогери не змогли зняти відео російською у Львові: "Сюди більше ні ногою".

Крім того, працівник "Нової пошти" у роликах висміював людей, які просили звертатися до нього українською під час обслуговування.