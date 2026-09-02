Кофе не понравился: посетительница облила бариста горячим напитком и со смехом убежала (фото)

В Киеве в заведении недалеко от станции метро "Вокзальная" произошёл конфликт между посетительницей и сотрудницей кафе. Посетительница вылила горячий напиток в лицо баристе после того, как та отказалась бесплатно переделать заказ, после чего, смеясь, скрылась с места происшествия.

Об этом инциденте в Threads (@olegiana_alina) рассказала сотрудница заведения. По её словам, пара заказала два напитка на альтернативном молоке — овсяном и кокосовом. Вскоре посетительница заявила, что выбранный ею кофе на кокосовом молоке слишком сладкий, и потребовала бесплатно заменить его на вариант с овсяным молоком.

Девушка рассказала о недопустимом поведении клиентки Фото: Threads

Когда бариста объяснила, что новый напиток можно приготовить только за дополнительную плату, клиентка вылила ей в лицо горячий кофе и сбежала вместе со своим спутником. В заведении подчеркивают, что любые замечания относительно вкуса напитка можно решить путем возврата средств или отзыва, но это не дает права унижать сотрудников.

Відео дня

К счастью, с работницей всё в порядке, она не пострадала.

Реакции людей

В комментариях люди удивляются такому поведению посетительницы.

"Я не хочу верить, что живу в мире с такими людьми… Это полный абсурд, не понимаю, как можно додуматься вылить только что приготовленный кофе кому-то в лицо";

"Обязательно нужно передать записи с камер в полицию и предъявить обвинение по статье "Угроза жизни и здоровью";

"Жесть, это что-то типа: твой первый день на работе, и вот такое".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известная блогерша Баба Даша (Дарья Пазюк) публично выразила возмущение поведением полицейского на одном из блокпостов. По её словам, правоохранитель угрожал её мужу и вел себя неподобающе в ответ на законную просьбу предъявить документы.

Украинская инфлюенсерка Симбочка оказалась в центре скандала после того, как опубликовала видео, на котором ее малолетняя дочь едет в машине без автокресла. Сеть разделилась на два лагеря: одни требуют от блогерши объяснений, другие отнеслись к ситуации с пониманием.

Кроме того, известная украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) сообщила о вынужденном переезде с тремя детьми из Киевской области в более безопасный регион Украины.