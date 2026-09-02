Не сподобалася кава: клієнтка облила баристу гарячим напоєм і зі сміхом утекла (фото)

У Києві в закладі поблизу станції метро "Вокзальна" стався конфлікт між відвідувачкою та працівницею кав'ярні. Гостя вилила гарячий напій в обличчя баристі після відмови безкоштовно переробити замовлення, після чого сміючись утекла з місця події.

Про подію у Threads (@olegiana_alina) розповіла працівниця закладу. За її словами, пара замовила два напої на альтернативному молоці — вівсяному та кокосовому. Невдовзі відвідувачка заявила, що обрана нею кава на кокосовому молоці занадто солодка, і вимагала безкоштовно замінити її на варіант із вівсяним молоком.

Дівчина розповіла про неприйнятну поведінку клієнтки Фото: Threads

Коли бариста пояснила, що новий напій можна зробити лише з доплатою, клієнтка виплеснула гарячу каву їй в обличчя та втекла разом із супутником. У закладі наголошують, що будь-які зауваження щодо смаку напою можна вирішити поверненням коштів або відгуком, але це не дає права принижувати працівників.

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На щастя, з працівницею все добре, вона не постраждала.

Реакції людей

Люди у коментарях дивуються такій поведінці відвідувачки.

"Я не хочу вірити, що я живу у світі з такими людьми… Це повний абсурд, не розумію, як можна додуматись виливати тільки що зроблену каву комусь в обличчя";

"Обовʼязково потрібно передати записи з камер у поліцію і інкримінувати злочин за статтею "Погроза життю та здоровʼю";

"Жесть, це шось типу: твій перший день на роботі і тут таке".

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