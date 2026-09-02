Как будет выглядеть представительница Украины на конкурсе "Мисс Мир 2026" (фото)

Представительница Украины на международном конкурсе "Мисс Мир" Валерия Лисовская представила свой национальный костюм под названием Крылья Света.

Наряд создан как символ надежды, веры и несгибаемого духа украинского народа, который продолжает нести свет даже в самые мрачные времена. Фотография наряда была опубликована в Instagram.

Образ Валерии Лисовской на конкурсе Мисс Мир

Главным элементом образа стали величественные белоснежные крылья, окутывающие фигуру и напоминающие о том, что после каждой тёмной ночи обязательно наступает рассвет.

Именно так будет выглядеть Валерия Лисовская на конкурсе "Мисс Мир" Фото: Instagram

Корсет платья украшен сверкающими кристаллами, которые олицетворяют внутреннюю силу украинской женщины, а нежно-голубые акценты символизируют мечту о мирном и чистом небе над Украиной.

По словам Валерии и организаторов, этот костюм — не просто сценическая одежда, а целая история о народе, который, несмотря на все испытания, не теряет веры в светлое будущее.

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Так будет выглядеть "Мисс Украина" на конкурсе "Мисс Мир" Фото: Instagram

Кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Мир"

В финале конкурса "Мисс Украина 2025" победила 18-летняя студентка из Одессы Валерия Лисовская, которая в то время училась на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".

Новая "Мисс Украина" владеет французским и английским языками, занимается теннисом, актерским мастерством и танцами, прошла курсы журналистики.

Напомним, ранее Фокус писал:

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" представит 22-летняя психологиня из Киева Анна Никонова. Она одержала победу на региональном этапе конкурса.

Где сейчас находится "Мисс Украина-1995 " и бывшая супруга основателя "Киевстара" Влада Литовченко.

Кроме того, "Мисс Украина-2019" отпраздновала свой день рождения, потратив на это 1,5 млн долларов.