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Який вигляд матиме представниця України на Міс Світу 2026 (фото)

Валерія Лісовська показала образ на міс світу
Міс Україна Валерія Лісовська | Фото: соцмережі

Представниця України на міжнародному конкурсі Міс Світу, Валерія Лісовська, презентувала свій національний костюм під назвою "Крила Світла".

Вбрання створене як символ надії, віри та незламного духу українського народу, який продовжує нести світло навіть у найтемніші часи. Образ опублікували в Instagram.

Образ Валерії Лісовської на Міс Світу

Головним елементом образу стали величні білосніжні крила, що огортають фігуру та нагадують про те, що після кожної темної ночі обов'язково настає світанок.

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Такий вигляд матиме Валерія Лісовська на Міс Світу
Фото: Instagram

Корсет сукні оздоблений сяючими кристалами, які уособлюють внутрішню силу української жінки, а ніжно-блакитні акценти символізують мрію про мирне та чисте небо над Україною.

За словами Валерії та організаторів, цей костюм — це не просто сценічний одяг, а ціла історія про народ, який попри всі випробування не втрачає віри у світле майбутнє.

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образ міс україна на міс світу
Такий вигляд матиме Міс Україна на Міс Світу
Фото: Instagram

Хто поїде на Міс Світу від України

У фіналі конкурсу Міс Україна 2025 перемогла 18-річна студентка з Одеси Валерія Лісовська, яка навчалася тоді на другому курсі Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини.

Нова Міс Україна володіє французькою та англійською мовами, займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, проходила курси журналістики.

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Крім того, Міс Україна-2019 відгуляла день народження за 1,5 млн доларів.