Де зараз "Міс Україна-1995" та ексдружина засновника "Київстару" (фото)

Влада Литовченко пройшла шлях від моделі та переможниці конкурсів краси 1990-х років до серйозної науковиці та культурної діячки. Сьогодні, 7 серпня, їй виповнилося 56 років.

Фокус розповідає, що відомо про шлях іменинниці та її теперішнє життя.

Хто така Влада Литовченко

Перемога на "Міс Україна-1995" принесла Владі всенародну славу та статус головної моделі країни. Її обличчя прикрасило понад 120 обкладинок глянцевих журналів. Литовченко знімалася в культовій рекламі (зокрема для бренду "Київстар" разом з актором Жераром Депардьє) та очолювала успішне модельне агентство Karin MMG.

Тривалий час іменинниця була дружиною засновника компанії "Київстар" Ігоря Литовченка. Влада була постійною гостею елітних вечірок, телешоу та світських хронік.

Влада Литовченко стала "Міс Україна-1995" Фото: соцмережі

Чим зараз займається

Іменинниця свідомо "зникла" з шоу-бізнесу та світських раутів. Вона кардинально змінила свій імідж, повністю відмовившись від колишнього образу супермоделі.

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Замість світського життя жінка зосередилася на освіті та науці: закінчила Дипломатичну академію України та захистила дисертацію, здобувши ступінь кандидатки історичних наук (PhD).

Починаючи з 2016 року, Литовченко обіймає посаду директорки Вишгородського історико-культурного заповідника. Вона живе й працює в Києві та області. Під час великої війни адміністративна будівля її заповідника зазнала пошкоджень від уламків російської ракети. Наразі Влада активно займається відновленням закладу, оцифруванням музейних фондів та запуском сучасних аудіотурів.

Також "Міс Україна-1995" є членкинею експертної ради при Міністерстві культури з питань нематеріальної культурної спадщини. Влада підтримує обдарованих дітей у складі журі премії Kids Gravity Awards.

Влада Литовченко Фото: Instagram

Привітання з днем народження

Зокрема, з днем народження іменинницю публічно привітав ведучий Костянтин Грубич.

"Не можу назвати Владу своєю близькою подругою, але ми знайомі вже понад три десятиліття. Уперше побачилися 1994 року. Тоді Влада ще Кердіна з Броварів, Міс Україна, прийшла до нас у журі телеконкурсу "Клас юніор-бізнес", де я був автором і ведучим. Привів її мій однокурсник, відомий музичний журналіст Олександр Ягольник. Тоді, 32 роки тому, я сприйняв її просто як надзвичайно красиву дівчину — з великими очима, розкішним волоссям, одну з перших українських королев краси, яку пізнала вся країна. Ми майже не спілкувалися. Але згодом я почав спостерігати за тим, як складається її життя", — пригадав журналіст.

Костянтин упевнений, що Влада повною мірою використала свій шанс, вийшовши заміж за одного з найбагатших українських підприємців.

"Здавалося б, живи собі спокійно, користуйся можливостями, насолоджуйся комфортом. Але життя розпорядилося інакше — шлюб не склався", — написав Грубич.

За словами ведучого, після цього "проявився характер", адже багато хто на її місці, навіть після розлучення, просто жив би забезпеченим життям, але Владі цього виявилося замало. Костянтин нагадав, що іменинниця захистила дисертацію з історії, очолила Вишгородський історико-культурний заповідник, присвятила себе збереженню української культурної спадщини.

"Я зустрічав її на різних заходах. Бачу, як вона переживає за музеї, пам’ятки, нашу історичну пам’ять. І мені здається, що це не для камер і не для красивої картинки. Це — від серця", — зазначив Грубич.

Влада Литовченко Фото: Facebook

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