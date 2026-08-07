Где сейчас "Мисс Украина-1995" и бывшая жена основателя "Киевстара" (фото)

Влада Литовченко прошла путь от модели и победительницы конкурсов красоты 1990-х годов до серьёзного учёного и деятеля культуры. Сегодня, 7 августа, ей исполнилось 56 лет.

Фокус рассказывает о том, что известно о жизненном пути именинницы и о её нынешней жизни.

Кто такая Влада Литовченко

Победа на конкурсе "Мисс Украина-1995" принесла Владе всенародную славу и статус ведущей модели страны. Ее лицо украсило более 120 обложек глянцевых журналов. Литовченко снималась в культовой рекламе (в частности, для бренда "Киевстар" вместе с актером Жераром Депардье) и возглавляла успешное модельное агентство Karin MMG.

Долгое время именинница была женой основателя компании "Киевстар" Игоря Литовченко. Влада была постоянной гостьей элитных вечеринок, телешоу и светских хроник.

Влада Литовченко стала "Мисс Украина-1995" Фото: соцсети

Чем он сейчас занимается

Именинница сознательно "исчезла" из шоу-бизнеса и светских раутов. Она кардинально изменила свой имидж, полностью отказавшись от прежнего образа супермодели.

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Вместо светской жизни женщина сосредоточилась на образовании и науке: окончила Дипломатическую академию Украины и защитила диссертацию, получив степень кандидата исторических наук (PhD).

С 2016 года Литовченко занимает должность директора Вышгородского историко-культурного заповедника. Она живёт и работает в Киеве и Киевской области. Во время войны административное здание её заповедника было повреждено осколками российской ракеты. Сейчас Влада активно занимается восстановлением учреждения, оцифровкой музейных фондов и запуском современных аудиотуров.

Кроме того, "Мисс Украина-1995" является членом экспертного совета при Министерстве культуры по вопросам нематериального культурного наследия. Влада поддерживает одаренных детей в составе жюри премии Kids Gravity Awards.

Влада Литовченко Фото: Instagram

Поздравление с днём рождения

В частности, с днём рождения именинницу публично поздравил ведущий Константин Грубич.

"Не могу назвать Владу своей близкой подругой, но мы знакомы уже более трёх десятилетий. Впервые мы встретились в 1994 году. Тогда Влада, ещё Кердина из Броваров, "Мисс Украина", пришла к нам в жюри телеконкурса "Класс юниор-бизнес", где я был автором и ведущим. Привёл её мой однокурсник, известный музыкальный журналист Александр Ягольник. Тогда, 32 года назад, я воспринял её просто как необыкновенно красивую девушку — с большими глазами, роскошными волосами, одну из первых украинских королев красоты, которую узнала вся страна. Мы почти не общались. Но со временем я начал наблюдать за тем, как складывается её жизнь", — вспомнил журналист.

Константин уверен, что Влада в полной мере воспользовалась своим шансом, выйдя замуж за одного из самых богатых украинских предпринимателей.

"Казалось бы, живи себе спокойно, пользуйся возможностями, наслаждайся комфортом. Но жизнь распорядилась иначе — брак не сложился", — написал Грубич.

По словам ведущего, после этого "проявился характер", ведь многие на её месте, даже после развода, просто жили бы безбедной жизнью, но Влади этого оказалось недостаточно. Константин напомнил, что именинница защитила диссертацию по истории, возглавила Вышгородский историко-культурный заповедник, посвятила себя сохранению украинского культурного наследия.

"Я встречался с ней на различных мероприятиях. Вижу, как она переживает за музеи, памятники, нашу историческую память. И мне кажется, что это не для камер и не ради красивой картинки. Это — от души", — отметил Грубич.

Влада Литовченко Фото: Facebook

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