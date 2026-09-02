"Жена"-украинка подала на Дурова в суд в США: обвиняет в преследованиях и угрозах

Гражданка Украины обвинила основателя Telegram Павла Дурова в преследовании и угрозах и подала на него в суд в США. Что известно об отношениях, которые предприниматель никогда не подтверждал, и почему суд пока отказался рассматривать дело?

Маргарита Глушко обратилась в американский суд с иском против основателя Telegram Павла Дурова, обвинив предпринимателя в преследовании, угрозах и домогательствах. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, в частности Mash.

По словам женщины, Дуров якобы оказывал на неё давление, угрожал и пытался контролировать её повседневную жизнь. В документах также фигурируют заявления о попытках причинить вред и другие эпизоды, которые Маргарита связывает с предпринимателем.

Глушко утверждает, что является официальной супругой Павла Дурова ещё с 2017 года, описывая его как человека, с которым у неё якобы были отношения. Впрочем, судя по открытым данным, сам основатель мессенджера никогда публично не подтверждал существование подобных отношений.

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Среди требований истицы — ограничение возможных контактов с предпринимателем, а также компенсация в размере примерно 850 долларов за различные расходы, которые Глушко связывает с якобы причиненным ущербом.

Суд в Калифорнии отказался принимать иск к рассмотрению. Впрочем, заявительнице оставили право подать иск повторно, если она устранит формальные основания для отказа.

Ранее Маргарита Глушко неоднократно публиковала в социальных сетях материалы, в которых называла себя женой Дурова, сопровождая их изображениями с предпринимателем, созданными с помощью графических редакторов. Никаких подтверждений этого со стороны самого Дурова не поступало.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Основателя Telegram Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, но эта новость его не смутила — предприниматель публично высмеял решение российских властей.

ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности, объясняя это тем, что администрация мессенджера якобы не удаляет каналы и ботов, которые используются для координации терактов и диверсий на территории России.

Кроме того, имя предпринимателя появилось в обновленном списке террористов и экстремистов, в связи с чем российские финансовые учреждения должны заблокировать связанные с ним активы и транзакции.