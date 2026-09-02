"Дружина"-українка подала на Дурова в суд у США: звинувачує у переслідуваннях і погрозах

Громадянка України звинуватила засновника Telegram Павла Дурова у переслідуванні та погрозах і подала на нього до суду в США. Що відомо про стосунки, які підприємець ніколи не підтверджував, і чому суд поки відмовився розглядати справу?

Маргарита Глушко звернулася до американського суду з позовом проти засновника Telegram Павла Дурова, звинувативши підприємця у переслідуванні, погрозах та домаганнях. Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Mash.

За словами жінки, Дуров нібито тиснув на неї, погрожував та намагався контролювати її повсякденне життя. У документах також фігурують заяви про спроби завдати шкоди та інші епізоди, які Маргарита пов'язує з підприємцем.

Глушко стверджує, що є офіційною дружиною Павла Дурова ще з 2017 року, описуючи його як людину, з якою в неї нібито були стосунки. Втім, за відкритими даними, сам засновник месенджера ніколи публічно не підтверджував існування подібних відносин.

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Серед вимог заявниці – обмеження можливих контактів з підприємцем, а також компенсація приблизно $850 за різноманітні витрати, які Глушко пов'язує з нібито завданою шкодою.

Суд у Каліфорнії відмовився приймати позов до розгляду. Втім, за заявницею залишили право звернутися повторно, якщо вона усуне формальні причини відмови.

Раніше Маргарита Глушко неодноразово публікувала в соціальних мережах матеріали, де називала себе дружиною Дурова, супроводжуючи їх зображеннями з підприємцем, створеними за допомогою графічних редакторів. Жодних підтверджень цього з боку самого Дурова не надходило.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Засновника Telegram Павла Дурова внесли до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу, але його ця новина не збентежила – підприємець публічно висміяв рішення російської влади.

ФСБ висунула Дурову звинувачення у сприянні терористичній діяльності, пояснюючи це тим, що адміністрація месенджера нібито не видаляє канали й боти, які використовують для координації терактів та диверсій на території Росії.

Також ім'я підприємця з'явилося в оновленому переліку терористів та екстремістів, через що російські фінансові установи мають заблокувати пов'язані з ним активи й транзакції.