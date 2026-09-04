Бейонсе — 45 лет: как менялась звезда и как она выглядит сейчас без макияжа (фото)

Певица, продюсер и икона поп-культуры Бейонсе 4 сентября отмечает свой день рождения, оставаясь на протяжении десятилетий главным воплощением женственности для миллионов поклонников по всему миру.

С момента её первого появления на сцене в составе группы Destiny’s Child и по сей день её внешность претерпела поразительную эволюцию, превратившись из подростковой свежести в зрелую, уверенную и сияющую красоту. Фокус рассказывает о том, как менялась Бейонсе.

Бейонсе в юности Фото: Instagram

От подросткового задора до культовых пышных форм

В конце 1990-х годов, когда мир впервые узнал о Бейонсе, она сразу же выделялась на фоне тогдашних стандартов. В эпоху, когда в моде была крайняя худоба, певица привнесла на сцену новое видение женского тела — роскошные бедра, узкую талию и выточенные танцами ноги. При этом её стиль отличался подростковым задором, яркими костюмами, бронзовым макияжем и постоянными экспериментами с причёсками — от мелких косичек до пышного афро.

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Так выглядела Бейонсе раньше Фото: Instagram

С выходом дебютного сольного альбома в 2003 году звезда окончательно закрепила за собой статус секс-символа новой эры. Её фигура приобрела ещё более выточенные формы, а знаменитый клип на трек Crazy in Love стал культовым именно благодаря её естественной грации. Однако путь к идеальным параметрам требовал усилий. Для роли в фильме "Девушки мечты" в 2006 году певица похудела почти на 10 килограммов с помощью строгой детокс-диеты, но позже призналась, что подобные изнурительные эксперименты только вредят здоровью.

Певица Бейонсе Фото: Instagram

Материнство и переломный момент в принятии своего тела

Самые значительные изменения произошли после рождения троих детей. Вторая беременность оказалась сложной из-за преэклампсии и отеков, а перед родами вес звезды достигал почти 99 килограммов. Этот опыт стал переломным в восприятии собственного тела. В своём документальном фильме "Homecoming" Бейонсе откровенно показала, как тяжело ей давалась подготовка к фестивалю Coachella после родов. В конце концов она отказалась от изнурительных тренировок и выбрала полное принятие изменений: более мягких форм, естественного животика и более женственных изгибов.

Как выглядит певица сейчас

Сегодня Бейонсе находится на пике уверенности в себе. В последние годы в своих социальных сетях и в рекламных кампаниях бренда по уходу за волосами Cécred она всё чаще появляется без тяжёлого сценического макияжа, париков или цифровой ретуши.

Вот как выглядит Бейонсе без макияжа Фото: Instagram

Благодаря тщательному ежедневному уходу и защите от солнца кожа певицы сохраняет ровный тон и естественное сияние, а мелкие мимические морщинки вокруг глаз лишь придают ей шарм. Вне сцены её лицо выглядит мягче и моложе: отсутствие плотного контурирования открывает естественные полные губы и выразительные карие глаза. Кроме того, звезда развеяла миф о том, что всегда носит парики, показав свои длинные, густые и здоровые вьющиеся волосы.

Звезда Бейонсе Фото: Instagram

Секреты сияния и основные принципы ухода

Секрет её красоты заключается в строгой дисциплине, включающей регулярные функциональные тренировки, йогу, пилатес, многочасовые танцы и глубокое увлажнение кожи. Бейонсе всегда подчеркивает, что никакая косметика не заменит полноценного сна, питьевого режима и внутренней гармонии. Современный облик певицы без фильтров доказывает, что настоящая привлекательность заключается не в отсутствии возрастных изменений, а в здоровье, ухоженности и самоуважении.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, певица выступила в шубе украинского бренда на концерте в Нью-Йорке.