Бейонсе — 45 років: як змінювалась зірка та який вигляд має зараз без макіяжу (фото)

Співачка, продюсерка та ікона поп-культури Бейонсе 4 вересня святкує свій день народження, залишаючись протягом десятиліть головним орієнтиром жіночності для мільйонів шанувальників по всьому світу.

З моменту її першої появи на сцені у складі гурту Destiny’s Child і до сьогодні її зовнішність зазнала вражаючої еволюції, перетворившись із підліткової свіжості на зрілу, впевнену та сяючу красу. Фокус розповідає про те, як змінювалась Бейонсе.

Бейонсе в юності Фото: Instagram

Від підліткового запалу до культових пишних форм

Наприкінці 1990-х років, коли світ вперше дізнався про Бейонсе, вона одразу виділялася серед тогочасних стандартів. У часи панування екстремальної худинки співачка принесла на сцену нове бачення жіночого тіла — розкішні стегна, вузьку талію та виточені танцями ноги. Тим часом її стиль визначався підлітковим запалом, яскравими костюмами, бронзовим макіяжем та постійними експериментами із зачісками, від дрібних косичок до пишного афро.

Відео дня

Такий вигляд мала раніше Бейонсе Фото: Instagram

З виходом дебютного сольного альбому у 2003 році зірка остаточно закріпила за собою статус секс-символу нової ери. Її фігура набула ще більш виточених форм, а знаменитий кліп на трек Crazy in Love став культовим саме завдяки її природній грації. Проте шлях до ідеальних параметрів вимагав зусиль. Для ролі у фільмі "Дівчата мрії" у 2006 році співачка схудла майже на 10 кілограмів за допомогою суворої детокс-дієти, але пізніше зізналася, що подібні виснажливі експерименти лише шкодять здоров'ю.

Співачка Бейонсе Фото: Instagram

Материнство та переломний момент у прийнятті тіла

Найбільші трансформації відбулися після народження трьох дітей. Друга вагітність виявилася складною через прееклампсію та набряки, а перед пологами вага зірки сягала майже 99 кілограмів. Цей досвід став переломним у сприйнятті власного тіла. У своєму документальному фільмі Homecoming Бейонсе відверто показала, як важко їй давалася підготовка до фестивалю Coachella після пологів. Зрештою вона відмовилася від катування організму та обрала повне прийняття змін: м'якіших форм, природного животика та більш жіночних вигинів.

Який вигляд співачка має зараз

Сьогодні Бейонсе перебуває на піку впевненості у собі. Останніми роками у власних соціальних мережах та промо-кампаніях бренду догляду за волоссям Cécred вона все частіше з'являється без важкого сценічного гриму, перук чи цифрової ретуші.

Такий вигляд має Бейонсе без макіяжу Фото: Instagram

Завдяки ретельному щоденному догляду та захисту від сонця шкіра співачки зберігає рівний тон і природне сяйво, а дрібні мімічні зморшки навколо очей лише додають їй шарму. Поза сценою її обличчя виглядає м'якшим та молодшим: відсутність щільного контурингу відкриває природні повні губи та виразні карі очі. Крім того, зірка розвіяла міф про те, що завжди носить перуки, показавши власне довге, густе та здорове кучеряве волосся.

Зірка Бейонсе Фото: Instagram

Секрети сяйва та головні принципи догляду

Секрет її краси полягає у суворій дисципліні, що включає регулярні функціональні тренування, йогу, пілатес, багатогодинні танці та глибоке зволоження шкіри. Бейонсе завжди підкреслює, що жодна косметика не замінить повноцінного сну, питного режиму та внутрішньої гармонії. Сучасний вигляд співачки без фільтрів доводить, що справжня привабливість полягає не у відсутності вікових змін, а у здоров'ї, доглянутості та самоповазі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколь Кідман і Бейонсе порушили важливе правило Met Gala.

З Бейонсе спали штани прямо під час концерту.

Крім того, співачка виступила у шубі українського бренду на концерті у Нью-Йорку.