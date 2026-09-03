У легенды The Beatles родился первый внук: Шон Леннон опубликовал фото из роддома

Младший сын Джона Леннона Шон впервые стал отцом: вместе со своей спутницей Шарлоттой Кемп Мул они назвали новорожденного Аврелием.

Семья одного из самых известных музыкантов планеты пополнилась: 50-летний Шон Леннон и его 39-летняя спутница Шарлотта Кемп Мул сообщили о рождении сына. Мальчик появился на свет, а о радостном событии пара объявила 1 сентября.

Об этом стало известно из Instagram артистов.

Музыкант опубликовал три снимка из роддома. На одном он осторожно держит завернутого в белое одеяло младенца, на другом позирует рядом с любимой и первенцем, на третьем Шарлотта отдыхает с малышом на больничной койке.

Шарлотта Кемп Мул с сыном от Шона Леннона Шарлотта Кемп Мул с сыном от Шона Леннона

Для семьи это особое событие: Аврелий — первый внук Джона Леннона. Легенда группы The Beatles погиб в 1980 году, когда Шону было всего пять лет.

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Имя, выбранное родителями, уходит корнями в Древний Рим. Латинское Aurelius родственно слову aureus – "золотой". Среди других толкований – "блестящий", "сияющий", "благородный", "величественный".

Своими первыми днями материнства поделилась и Кемп Мул: она показала серию фотографий, на которых гуляет с Аврелием у воды, держа его в детских ремнях.

Шарлотта Кемп Мул с сыном от Шона Леннона

Стоит отметить, что пара вместе уже почти два десятилетия. Знакомство состоялось на фестивале Coachella в 2005 году, а отношения начались в 2007-м. Помимо совместной жизни, у них есть и творчество: оба выступали в группе The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Ранее сообщалось, что Джон Леннон стал владельцем этого самого музыкального инструмента в конце 1964 года. Гитара звезды десятилетиями пролежала забытой на чердаке и покрывалась пылью.

Кроме того, четыре десятилетия назад основатель группы "Битлз" был застрелен. Журнал "Фокус" проанализировал символические совпадения, предшествовавшие убийству одного из самых популярных музыкантов мира.

В частности, "Фокус" писал, что рок-н-ролл мертв: классическое саморазрушение рок-звёзд перестало приносить прибыль.