У легенди The Beatles народився перший онук: Шон Леннон опублікував фото з пологового

Молодший син Джона Леннона Шон уперше став батьком: разом із партнеркою Шарлоттою Кемп Мул вони назвали новонародженого Аврелієм.

Родина одного з найвідоміших музикантів планети поповнилася: 50-річний Шон Леннон і його 39-річна партнерка Шарлотта Кемп Мул повідомили про народження сина. Хлопчик з'явився на світ, а про радісну подію пара оголосила 1 вересня.

Про це стало відомо з Instagram артистів.

Музикант виклав три кадри з пологового. На одному він обережно тримає загорнуте в білу ковдру немовля, на іншому позує поруч із коханою та первістком, на третьому Шарлотта відпочиває з малюком на лікарняному ліжку.

Шарлотта Кемп Мул з сином від Шона Леннона Шарлотта Кемп Мул з сином від Шона Леннона

Для родини це особлива подія: Аврелій – перший онук Джона Леннона. Легенда The Beatles загинув у 1980-му, коли Шону виповнилося лише п'ять.

Відео дня

Обране батьками ім'я сягає корінням Давнього Риму. Латинське Aurelius споріднене зі словом aureus – "золотий". Серед інших тлумачень – "блискучий", "осяйний", "благородний", "величний".

Своїми першими днями материнства поділилася й Кемп Мул: вона показала серію фотографій, де гуляє з Аврелієм біля води, тримаючи його в дитячій шлейці.

Шарлотта Кемп Мул з сином від Шона Леннона

Варто зазначити, що пара разом майже два десятиліття. Знайомство відбулося на фестивалі Coachella у 2005-му, стосунки – з 2007-го. Окрім спільного побуту, у них є й творчість: обоє виступали у гурті The Ghost of a Saber Tooth Tiger.

Раніше повідомлялося, що Джон Леннон став власником того самого музичного інструмента наприкінці 1964 року. Гітара зірки десятиліттями стояла забутою на горищі й припадала пилом.

Крім цього, чотири десятиліття тому засновника "Бітлз" застрелили. "Фокус" проаналізував символічні збіги, які передували вбивству одного з найпопулярніших музикантів світу.

Зокрема, "Фокус" писав, що рок-н-рол мертвий: класичне саморуйнування рок-зірок перестало приносити прибуток.