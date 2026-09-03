Младшая на 35 лет любимая Ступки показалась с актером на новом фото: как выглядит пара

24-летняя театральная исследовательница Маргарита Ткач трогательно поздравила украинского актера Остапа Ступку с днем рождения. 2 сентября ему исполнилось 59 лет.

На своей странице в Instagram (@manipuliantka) девушка опубликовала совместный снимок с артистом, публично обратившись к нему с теплыми словами.

Театровед Маргарита Ткач и актер Остап Ступка Фото: Instagram

На снимке Маргарита позирует в элегантном облегающем платье баклажанного оттенка с оригинальным вырезом на декольте и изящным пояском-цепочкой.

59-летний Остап Ступка обнял свою избранницу, выбрав для выхода непринуждённый образ с чёрной футболкой, расстегнутой тёмной рубашкой и кулоном.

Девушка лаконично, но нежно подписала совместный пост: "Спасибо, что родился" и добавила красное сердечко.

Девушка Остапа Ступки

Об отношениях актёра с молодой театральной исследовательницей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Ткач опубликовала в Instagram серию романтических фото, на которых она позировала в объятиях артиста. В октябре он официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.

Відео дня

Остап Ступка встречается с Маргаритой с 2024 года Фото: ostap.stupka\Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, сын народного артиста Украины Богдана Ступки поделился воспоминаниями об отце. Остап Ступка рассказал, что помнит отца как человека, обладавшего мудростью и чувством юмора.