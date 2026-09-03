Младшая на 35 лет любимая Ступки показалась с актером на новом фото: как выглядит пара
24-летняя театральная исследовательница Маргарита Ткач трогательно поздравила украинского актера Остапа Ступку с днем рождения. 2 сентября ему исполнилось 59 лет.
На своей странице в Instagram (@manipuliantka) девушка опубликовала совместный снимок с артистом, публично обратившись к нему с теплыми словами.
На снимке Маргарита позирует в элегантном облегающем платье баклажанного оттенка с оригинальным вырезом на декольте и изящным пояском-цепочкой.
59-летний Остап Ступка обнял свою избранницу, выбрав для выхода непринуждённый образ с чёрной футболкой, расстегнутой тёмной рубашкой и кулоном.
Девушка лаконично, но нежно подписала совместный пост: "Спасибо, что родился" и добавила красное сердечко.
Девушка Остапа Ступки
Об отношениях актёра с молодой театральной исследовательницей стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Маргарита Ткач опубликовала в Instagram серию романтических фото, на которых она позировала в объятиях артиста. В октябре он официально подтвердил, что они находятся в отношениях. Впоследствии влюбленные появились вместе на открытии кинофестиваля "Молодость". Между ними разница в возрасте около 35 лет.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Народный артист Остап Ступка рассказал о своих доходах в 2025 году.
- 2 сентября 2025 года Ступка отпраздновал свой 58-й день рождения.
Кроме того, сын народного артиста Украины Богдана Ступки поделился воспоминаниями об отце. Остап Ступка рассказал, что помнит отца как человека, обладавшего мудростью и чувством юмора.