Молодша на 35 років кохана Ступки показалась з актором на новому фото: який вигляд має пара

24-річна театрознавиця Маргарита Ткач зворушливо привітала українського актора Остапа Ступку з днем народження. 2 вересня йому виповнилось 59 років.

На своїй сторінці в Instagram (@manipuliantka) дівчина опублікувала спільний знімок з артистом, публічно звернувшись до нього з теплими словами.

Театрознавиця Маргарита Ткач і актор Остап Ступка Фото: Instagram

На кадрі Маргарита позує в елегантній обтислій сукні баклажанового відтінку з оригінальним вирізом на декольте та витонченим паском-ланцюжком.

59-річний Остап Ступка обійняв обраницю, обравши для виходу розслаблений образ із чорною футболкою, розстебнутою темною сорочкою та кулоном.

Спільний допис дівчина лаконічно, але ніжно підписала: "Дякую, що народився" та додала червоне серце.

Дівчина Остапа Ступки

Про стосунки актора з молодою театрознавицею стало відомо у вересні 2024 року. Тоді Маргарита Ткач опублікувала в Instagram серію романтичних фото, де позувала в обіймах артиста. У жовтні той офіційно підтвердив, що вони перебувають у стосунках. Згодом закохані з’явилися разом на відкритті кінофестивалю "Молодість". Між ними різниця у віці близько 35 років.

Відео дня

Остап Ступка зустрічається з Маргаритою з 2024 року Фото: ostap.stupka\Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, син народного артиста України Богдана Ступки поділився спогадами про батька. Остап Ступка пояснив, що пам'ятає батька як людину з мудрістю та гумором.