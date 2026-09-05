Мама выложила фото дочери в интернете: люди просят ее обратиться к врачу

Жительница Техаса (США) Кайли Бранч опубликовала в TikTok фотографию своей 4-летней дочери и за одну ночь оказалась в центре скандала. Пользователи сети разглядели в густых бровях девочки признак редкого генетического заболевания и стали требовать от матери немедленно обратиться к врачу.

Кайли Бранч воспитывает пятерых детей в возрасте до пяти лет. Очередной пост с фотографией старшей дочери сначала не вызвал практически никакой реакции — женщина даже подумывала его удалить. Но уже на следующее утро он разлетелся по сети, а вместе с ним пришла волна комментариев, от которых у Кайли "земля ушла из-под ног". Подробнее об этой истории — читайте в материале Фокуса.

"TikTok поставил диагноз"

Сотни пользователей настаивали, что густые и выразительные брови девочки — тревожный сигнал, и призывали мать срочно показать ребёнка педиатру. Некоторые пошли дальше и заподозрили у девочки синдром Санфилиппо — тяжелое редкое генетическое заболевание. Нашлись и те, кто откровенно обвинил женщину в безответственности, настаивая на том, чтобы отвести дочь к врачу, "пока не поздно".

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Кайли не скрывала иронии по поводу того, в какое положение её поставили комментаторы: "Представьте, как я захожу в кабинет педиатра и говорю: „Здравствуйте, TikTok сказал мне, что у моей дочери генетическое нарушение из-за её бровей. У неё нет никаких других симптомов, но вы можете её осмотреть?""

Ответ матери

Чтобы не оставлять вопрос открытым, женщина подробно разобралась, что такое синдром Санфилиппо, и заверила: у дочери нет ни одного из его проявлений. Ребёнок развивается без задержек, прекрасно спит, никогда не имела проблем с пищеварением или склонности к отитам, а педиатр за всё время ни разу не выражал беспокойства ни по поводу окружности головы девочки, ни по поводу её физического состояния в целом.

Что же касается бровей, которые и вызвали весь этот ажиотаж, то дело исключительно в наследственных генах.

"В нашей семье такие брови — не редкость. Они тёмные и густые, но не жёсткие. У нас с мужем от природы очень густые брови, они даже срастаются. Мы с мужем шутим, что наши дети генетически обречены на густые брови и потенциальную монобровь, если мы за ними не ухаживаем", — рассказала женщина.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летнему сыну Даши Малаховой поставили диагноз — сахарный диабет первого типа.

Другая женщина думала, что это просто боль в ноге — врачи удивляются, как она до сих пор жива.

А вот жительница Великобритании смогла выяснить причину своего редкого заболевания только после обращения к искусственному интеллекту.