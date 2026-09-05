Мама виставила фото доньки в інтернеті: люди просять її звернутись до лікаря

Мешканка Техасу, США, Кайлі Бранч виклала в TikTok світлину 4-річної доньки і за одну ніч опинилася в центрі скандалу. Користувачі мережі розгледіли в густих бровах дівчинки ознаку рідкісної генетичної хвороби та почали вимагати від матері негайно бігти до лікаря.

Кайлі Бранч виховує п'ятьох дітей віком до п'яти років. Черговий допис із фотографією старшої доньки спершу не викликав майже жодної реакції — жінка навіть подумувала його видалити. Але вже наступного ранку він розлетівся мережею, а заразом прийшла хвиля коментарів, від яких у Кайлі "земля пішла з-під ніг". Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

"TikTok поставив діагноз"

Сотні користувачів наполягали, що густі й виразні брови дівчинки — тривожний сигнал, і закликали матір терміново показати дитину педіатру. Дехто пішов далі й запідозрив у дівчинки синдром Санфіліппо — важке рідкісне генетичне захворювання. Знайшлися й ті, хто відверто звинуватив жінку в безвідповідальності, наполягаючи відвести доньку до лікаря, "поки не пізно".

Відео дня

Кайлі не приховувала іронії з приводу того, у яке становище її поставили коментатори: "Уявіть, як я заходжу до кабінету педіатра й кажу: "Вітаю, TikTok сказав мені, що у моєї доньки генетичний розлад через її брови. У неї немає жодних інших симптомів, але ви можете її перевірити?""

Відповідь матері

Щоб не залишати питання відкритим, жінка детально розібралася, що таке синдром Санфіліппо, і запевнила: у доньки немає жодного з його проявів. Дитина розвивається без затримок, чудово спить, ніколи не мала проблем із травленням чи схильності до отитів, а педіатр за весь час жодного разу не висловлював занепокоєння ні щодо обводу голови дівчинки, ні щодо її фізичного стану загалом.

Що ж до бровей, які й спричинили весь ажіотаж, то справа виключно в родинних генах.

"У нашому роду такі брови не є чимось незвичайним. Вони темні й густі, але не жорсткі. Ми з чоловіком від природи маємо дуже густі брови, вони навіть зростаються. Ми з чоловіком жартуємо, що наші діти генетично приречені мати густі брови та потенційну моноброву, якщо ми за ними не доглядаємо", — розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річному сину Даші Малахової поставили діагноз — цукровий діабет першого типу.

Інша жінка думала, що це просто біль у нозі — лікарі дивуються, як вона досі жива.

А от мешканка Великої Британії змогла з’ясувати причину свого рідкісного захворювання лише після звернення до штучного інтелекту.