Сталлоне возвращается в сериал "Король Талсы": названа дата премьеры 4-го сезона и показан тизер
Криминальная драма "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне в главной роли получила официальную дату премьеры четвёртого сезона на Paramount+ вместе с первым тизером.
Осень принесет поклонникам криминальных драм долгожданное возвращение. Платформа Paramount+ определилась с датой премьеры и представила промо-ролик, в котором Талса уже не выглядит безопасным городом.
Сервис опубликовал промо-ролик и полный график выхода эпизодов.
Официальный синопсис четвёртого сезона обещает ещё более напряжённые испытания для главного героя.
"Дуайт борется за легитимизацию своей империи и защиту своей команды, пока коррумпированные политики, опасные новые враги и сокрушительная личная утрата наносят удары со всех сторон. Однако каждый с трудом завоеванный успех сопровождается ещё более тяжёлой правдой: о преданности, лидерстве и цене амбиций. Каждый шаг втягивает Дуайта всё глубже в те уличные инстинкты, которые он оставил в Нью-Йорке, и тогда Талса превращается в поле битвы, а сам Дуайт — в единственную угрозу, которую никто не может себе позволить недооценивать", — отметили в ведомстве.
Вместе со Сталлоне на экраны вновь выйдут Мартин Старр, Джей Уилл, Винсент Пьяцца, Аннабелла Шиорра, Фрэнк Грилло, Нил Макдона и их коллеги. Новичком в основном составе стала Гретхен Мол.
Должность главного сценариста и исполнительного продюсера по-прежнему занимает Теренс Уинтер, в числе продюсеров также фигурирует Тейлор Шеридан.
Об продлении на пятый сезон официальных заявлений пока не поступало, однако ещё в июне появилась соответствующая информация. Авторы уже пишут новые серии, а съёмочную площадку планируют перенести в Нью-Йорк. В то же время студия работает над спин-оффом "Король Фриско", где Сэмюэл Л. Джексон сыграет киллера Рассела Ли Вашингтона-младшего — съемки этого проекта уже завершены. Премьера состоится 16 октября, серии будут выходить еженедельно вплоть до 18 декабря.
Напомним, ранее Фокус писал о:
- "Забастовка" — новый боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли;
- подборку из семи сентябрьских премьер, которые держат в напряжении до самого финала.
Кроме того, Фокус рассказывал о фильме "Созвездие Большого Пса" — истории Ридли Скотта о человеке, которому больше нечего терять.