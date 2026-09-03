Сталлоне возвращается в сериал "Король Талсы": названа дата премьеры 4-го сезона и показан тизер

Криминальная драма "Король Талсы" с Сильвестром Сталлоне в главной роли получила официальную дату премьеры четвёртого сезона на Paramount+ вместе с первым тизером.

Осень принесет поклонникам криминальных драм долгожданное возвращение. Платформа Paramount+ определилась с датой премьеры и представила промо-ролик, в котором Талса уже не выглядит безопасным городом.

Сервис опубликовал промо-ролик и полный график выхода эпизодов.

Официальный синопсис четвёртого сезона обещает ещё более напряжённые испытания для главного героя.

"Дуайт борется за легитимизацию своей империи и защиту своей команды, пока коррумпированные политики, опасные новые враги и сокрушительная личная утрата наносят удары со всех сторон. Однако каждый с трудом завоеванный успех сопровождается ещё более тяжёлой правдой: о преданности, лидерстве и цене амбиций. Каждый шаг втягивает Дуайта всё глубже в те уличные инстинкты, которые он оставил в Нью-Йорке, и тогда Талса превращается в поле битвы, а сам Дуайт — в единственную угрозу, которую никто не может себе позволить недооценивать", — отметили в ведомстве.

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Вместе со Сталлоне на экраны вновь выйдут Мартин Старр, Джей Уилл, Винсент Пьяцца, Аннабелла Шиорра, Фрэнк Грилло, Нил Макдона и их коллеги. Новичком в основном составе стала Гретхен Мол.

Должность главного сценариста и исполнительного продюсера по-прежнему занимает Теренс Уинтер, в числе продюсеров также фигурирует Тейлор Шеридан.

Об продлении на пятый сезон официальных заявлений пока не поступало, однако ещё в июне появилась соответствующая информация. Авторы уже пишут новые серии, а съёмочную площадку планируют перенести в Нью-Йорк. В то же время студия работает над спин-оффом "Король Фриско", где Сэмюэл Л. Джексон сыграет киллера Рассела Ли Вашингтона-младшего — съемки этого проекта уже завершены. Премьера состоится 16 октября, серии будут выходить еженедельно вплоть до 18 декабря.

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