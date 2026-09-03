Сталлоне повертається до серіалу "Король Талси": названо дату прем'єри 4 сезону та показано тизер

Кримінальна драма «Король Талси» з Сильвестром Сталлоне у головній ролі отримала офіційну дату старту четвертого сезону на Paramount+ разом із першим тизером.

Осінь принесе прихильникам кримінальних драм довгоочікуване повернення. Платформа Paramount+ визначилася з датою старту та представила промо-ролик, у якому Талса вже не виглядає безпечним містом.

Сервіс оприлюднив промо-ролик і повний графік виходу епізодів.

Офіційний синопсис четвертого сезону обіцяє ще більш напружені випробування для головного героя.

"Двайт бореться за легітимізацію своєї імперії та захист своєї команди, поки корумповані політики, небезпечні нові вороги та нищівна особиста втрата завдають ударів з усіх боків. Однак кожен важко здобутий успіх дається ще важчою правдою: про відданість, лідерство та ціну амбіцій. Кожен крок затягує Двайта все глибше в ті вуличні інстинкти, які він залишив у Нью-Йорку, і тоді Талса перетворюється на поле битви, а сам Двайт – на єдину загрозу, яку ніхто не може собі дозволити недооцінювати", – зазначили у відомстві.

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Поруч зі Сталлоне на екрани знову вийдуть Мартін Старр, Джей Вілл, Вінсент П'яцца, Аннабелла Шіорра, Френк Ґрілло, Ніл Макдона та їхні колеги. Новачком основного складу стала Гретхен Мол.

Посаду головного сценариста й виконавчого продюсера зберігає за собою Теренс Вінтер, у продюсерському пулі значиться й Тейлор Шерідан.

Про продовження на п'ятий сезон офіційних заяв поки не лунало, проте ще в червні з'явилася інформація. Автори вже пишуть свіжі серії, а майданчик планують перевезти до Нью-Йорка. Водночас студія працює над відгалуженням "Король Фріско", де Семюел Л. Джексон зіграє кілера Рассела Лі Вашингтона-молодшого – зйомки цього проєкту вже позаду. Реліз стартує 16 жовтня, серії з'являтимуться щотижня аж до 18 грудня.

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