Ариана Гранде расплакалась на концерте: что случилось с певицей (фото)

Во время последнего выступления в рамках тура "Eternal Sunshine" в Лондоне Ариана Гранде не смогла сдержать слёз, прощаясь с поклонниками перед временным уходом из шоу-бизнеса. 33-летняя поп-звезда завершила серию из 10 аншлаговых концертов на арене O2 и объявила о паузе в публичной жизни из-за постоянного давления со стороны общества и прессы.

Через полтора часа после начала финального сета певица обратилась к полностью заполненному залу со словами благодарности. Она призналась, что тур из 41 концерта стал одним из самых красивых и удивительных событий в её жизни, и подчеркнула, что у неё всегда были лучшие поклонники в мире, пишет OK!

Ариана Гранде расплакалась на концерте Фото: Instagram

Певица растрогалась до слёз и во второй раз, когда выражала благодарность своей команде — танцорам, охране, визажистам и ассистентам, которые работали с ней с самого начала гастролей в Калифорнии.

Финал тура осложнился ещё и травмой ноги, из-за которой Ариане пришлось выступать без своих фирменных туфель на каблуках. В своём Instagram она объяснила фанатам, что это не растяжение или мышечная травма, а глубокий порез, требующий повязки и удобной обуви.

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Несмотря на это, певица допела концерт до конца, а поклонники в социальных сетях массово поддержали её решение уйти на отдых, отметив, что она заслуживает передышки и отпуска после всего, что ей пришлось пережить.

Ариана Гранде уходит со сцены

Причиной решения временно уйти со сцены Гранде назвала "бесконечное и постоянное внимание общественности". В последние годы в сети активно обсуждали её стремительное похудение и состояние здоровья.

Кроме того, на эмоциональное состояние звезды оказал глубокое влияние теракт на её концерте в Манчестере в 2017 году, после которого она организовала масштабное благотворительное выступление One Love Manchester. С тех пор артистка также успела построить успешную кинокарьеру, сыграв Глинду в фильмах "Wicked: Чародейка".

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