Аріана Гранде розплакалася на концерті: що сталося зі співачкою (фото)

Під час останнього виступу в межах туру Eternal Sunshine у Лондоні Аріана Гранде не змогла стримати сліз, прощаючись із шанувальниками перед тимчасовим відходом із шоу-бізнесу. 33-річна поп-зірка завершила серію з 10 аншлагових шоу на арені O2 та оголосила про паузу в публічному житті через постійний тиск із боку суспільства та преси.

Через півтори години після початку фінального сету співачка звернулася до повністю заповненої зали зі словами подяки. Вона зізналася, що тур із 41 концерту став одним із найкрасивіших і найдивовижніших досвідів у її житті, та підкреслила, що завжди мала найкращих фанатів у світі, пише OK!

Аріана Гранде розплакалась на концерті Фото: Instagram

Співачка розчулилася до сліз і вдруге, коли висловлювала вдячність своїй команді — танцівникам, охороні, візажистам та асистентам, які працювали з нею від самого початку гастролей у Каліфорнії.

Фінал туру ускладнився ще й травмою ноги, через яку Аріані довелося виступати без її фірмових підборів. У своєму Instagram вона пояснила фанатам, що це не розтягнення чи м'язове ушкодження, а глибокий поріз, який вимагає пов'язки та зручного взуття.

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Попри це, співачка відпрацювала шоу до кінця, а фанати в соціальних мережах масово підтримали її рішення піти на відпочинок, зазначивши, що вона заслуговує на паузу та відпустку після всього, що їй довелося пройти.

Аріана Гранде іде зі сцени

Причиною рішення тимчасово піти з сцени Гранде назвала "нескінченну та постійну увагу громадськості". Останніми роками в мережі активно обговорювали її стрімке схуднення та стан здоров'я.

Крім того, на емоційний стан зірки глибоко вплинув теракт на її концерті в Манчестері у 2017 році, після якого вона організувала масштабний благодійний виступ One Love Manchester. З того часу артистка також встигла побудувати успішну кінокар'єру, зігравши Глінду у фільмах "Wicked: Чародійка".

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