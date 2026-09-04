Холоденко рассказала о разрыве с мужем из-за собаки

Украинская психолог Наталья Холоденко поделилась со своими подписчиками откровенным признанием о личной жизни. Она рассказала, что не смогла продолжить отношения с мужчиной, который ей очень нравился, из-за его домашнего питомца.

По словам Холоденко в Threads (@kholodenkon), причиной разрыва стало её отвращение к большой собаке избранника. Несмотря на то, что мужчина тщательно ухаживал за животным и мыл ему лапы, психолог призналась, что везде чувствовала запах "пса" и постоянно думала о паразитах.

Холоденко рассталась с мужем из-за собаки Фото: Threads

"Это большая собака, которая спит с ним в постели… Мне это просто противно", — поделилась звезда, поинтересовавшись у подписчиков, кем она является в этой ситуации — педантом, собаконенавистницей или нарциссом.

Откровенность Холоденко вызвала бурную реакцию в сети. Многие пользователи возмутились такой позицией, отметив, что мужчине "невероятно повезло" избежать подобных отношений.

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Впрочем, нашлись и те, кто поддержал психолога, согласившись с тем, что гигиенические нормы владельцев собак подходят далеко не всем.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Психолог и телеведущая Наталья Холоденко приняла участие в шоу "Сердце ангела", в котором блогер Игорь Синяк ищет себе мужа.

Холоденко поссорилась с Поляковой и сравнила её с Ани Лорак: "К предателю вопросов меньше".

Кроме того, психолог поделилась редким снимком из прошлого, на котором ей всего 21 год. В своём посте она откровенно рассказала о вынужденной эмиграции и призналась, что той Украины, в которой она выросла, больше не будет.