Холоденко розповіла про розрив з чоловіком через собаку

Українська психологиня Наталія Холоденко поділилася зі своїми підписниками відвертим зізнанням про особисте життя. Вона розповіла, що не змогла продовжувати стосунки з чоловіком, який їй дуже подобався, через його домашнього улюбленця.

За словами Холоденко в Threads (@kholodenkon), причиною розриву стала її огида до великої собаки обранця. Попри те, що чоловік ретельно доглядав за твариною та мив їй лапи, психологиня зізналася, що всюди відчувала запах "пса" та постійно думала про паразитів.

Холоденко розійшлась з чоловіком через собаку Фото: Threads

"Це велика собака, яка з ним спить в ліжку… Я тупо гидую", — поділилася зірка, поцікавившись у підписників, ким вона є в цій ситуації — педантом, собаконенависницею чи нарцисом.

Відвертість Холоденко викликала бурхливу реакцію в мережі. Чимало користувачів обурилися такою позицією, зазначивши, що чоловіку "неймовірно пощастило" вберегтися від подібних стосунків.

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Утім, знайшлися й ті, хто підтримав психологиню, погодившись із тим, що гігієнічні норми власників собак підходять далеко не всім.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Психологиня та ведуча Наталія Холоденко знялася в шоу "Серце ангела", у якому блогер Ігор Синяк шукає собі чоловіка.

Холоденко посварилась з Поляковою та порівняла її з Ані Лорак: "До зрадника питань менше".

Крім того, психологиня поділилася раритетним кадром із минулого, на якому їй усього 21 рік. У своєму дописі вона відверто розповіла про вимушену еміграцію та зізналася, що тієї України, у якій вона виросла, більше не буде.