Как таблички в обменниках: люди смеются над "запретом на съемку" пустых полок, но есть нюанс

В социальных сетях, в частности в Threads, распространяется фейковый пост о том, что в разных городах Украины якобы запретили фото- и видеосъемку пустых полок в супермаркетах, а нарушителей якобы будут выявлять и штрафовать.

Люди публикуют сгенерированные ИИ фотографии, на которых видна табличка с запретом на фото- и видеосъемку дефицита товаров. Фокус пишет о том, как и почему вокруг этой истории разгорелся ажиотаж.

"В Киеве запрещают снимать пустые полки. Скоро запретят снимать пустые холодильники. Можно сразу сдавать в СБУ. Или таких ужасных преступников, которые фотографируют, будет штурмовать КОРД. Главное, чтобы не ГУР и СБУ вместе, потому что они ещё на входе друг друга перестреляют", – говорится в одном из подобных постов.

Фейковый пост стал вирусным в сети Фото: Threads

Центр по противодействию дезинформации (ЦПД) установил: никакого такого запрета не существует, а распространяемая информация – очередная провокация со стороны России.

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Откуда взялся фейк

Пост в соцсетях сопровождался ироничными упоминаниями о КОРД, СБУ и ГУР, а под ним сразу разгорелась дискуссия пользователей о "решительных мерах властей". Впрочем, по словам фактчекеров, за этой историей не стоит ни одного реального решения – ни на законодательном, ни на муниципальном уровне.

Источником изображений с "объявлениями" о запрете с угрозой штрафа в 3 000 грн стали российские Telegram-каналы. Изображения полностью сгенерированы искусственным интеллектом и не являются фотографиями реальных объявлений из торговых сетей.

В комментариях разгорелась дискуссия Фото: Threads

В украинском законодательстве действует запрет на фиксирование и распространение информации о передвижениях ВСУ, работе систем ПВО, военных объектах и последствиях вражеских обстрелов – он закреплён статьёй 114-2 Уголовного кодекса Украины. Однако магазины и супермаркеты являются гражданскими объектами, и эта норма на них не распространяется.

В то же время Закон Украины "О защите прав потребителей" прямо гарантирует гражданам право фиксировать на фото или видео условия обслуживания и ассортимент товаров в торговых точках.

Зачем распространяют такие фейки

Цель подобных фейков – расшатать общественные настроения с помощью нарративов о "голоде" и "дефиците", а также подорвать доверие к власти. Создавая иллюзию "цензуры", российская пропаганда продвигает тезисы о якобы "тоталитарном режиме" в Украине и сокрытии проблем от граждан.

Мнения людей разделились

Комментарии под оригинальным постом показали неоднородную реакцию аудитории. Часть пользователей подхватила эту линию и начала проводить параллели с другими якобы "замалчиваниями", например, с отсутствием курсов валют на уличных табло, обвиняя власть в желании "сделать вид, что проблемы нет".

Пустые полки в супермаркетах Фото: Threads

Большинство же читателей отнеслись к этому сообщению скептически, отметив, что поверить в подобный "запрет" можно только полностью отключив критическое мышление.

Вместе с тем в украинских супермаркетах действительно наблюдается повышенный спрос на продукты длительного хранения и дефицит некоторых видов товаров, в частности муки, круп, соли и, частично, растительного масла.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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