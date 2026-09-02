Перешла на брань и высмеяла язык: Собчак впала в истерику, услышав Зеленского (фото)

Заявление Владимира Зеленского о фактическом закрытии воздушного пространства над РФ вызвало бурю в российском информационном поле. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова украинского лидера настолько эмоционально, что не обошлось без ненормативной лексики.

Поводом для скандала стало обращение президента Украины, в котором он предупредил иностранные авиакомпании, страховщиков и всех, кто до сих пор пользуется российскими аэропортами, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. По словам Владимира Зеленского, украинская сторона не ведет огонь по гражданской авиации как таковой, однако беспилотники в небе над Россией — это уже реальность, с которой придется считаться.

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится совершенно опасным", — заявил глава государства.

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Он добавил, что Украина "не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой — ни для одного гражданского самолета", однако подчеркнул, что в небе над РФ будут находиться дроны, так что на это нужно учитывать.

Зеленский также сообщил, что МИД и украинские дипломатические представительства проинформируют посольства и международные организации об угрозах — гражданским судам не место в районах активной работы БПЛА.

Реакция Собчак: эмоции зашкаливают

Ксения Собчак не стала скрывать раздражение и опубликовала на своем Telegram-канале "Кровавая барыня" пост, изобилующий нецензурной лексикой. Журналистка попыталась свести развернутое заявление Зеленского к одной фразе, обвинив его в лицемерии.

Истеричный пост Ксении Собчак

"До**я Зеленский остроумный в своем новом заявлении", — пишет она с сарказмом.

Далее телеведущая предложила свой собственный, максимально упрощенный "перевод" его слов: "Нам по**й на гражданских, мы будем запускать дроны, где захотим, в том числе там, где вы летаете". Также Собчак высмеяла украинский язык: "За транслэйт с мовы не благодарите".

Собчак высмеяла украинский язык: "За транслэйт с мовы не благодарите" Фото: Facebook

Несмотря на попытки пропагандистки исказить смысл сказанного, сам факт публичного признания опасности полетов над Россией подтверждает: последствия войны, развязанной Кремлем, все более ощутимо отражаются на территории самого агрессора.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ксения Собчак устроила скандал в центре Парижа. Когда она снимала интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, к съемочной группе подошел местный житель и высказался по поводу войны в Украине.

Пропагандистка во время интервью с Натальей Поклонской также попыталась разобраться с украинским словом "паляниця", которое часто называют своеобразным украинским тестом на распознавание "свой – чужой". И не прошла это испытание.

Кроме того, она признала, что получила израильское гражданство. Говорит, что раньше не хотела обнародовать эту информацию, ведь на ее имени "активно спекулировали в сети".