Перейшла на матюки і висміяла мову: Собчак впала в істерику, почувши Зеленського (фото)

Заява Володимира Зеленського про фактичне закриття повітряного простору РФ викликала бурю в російському інформполі. Телеведуча Ксенія Собчак відреагувала на слова українського лідера настільки емоційно, що не обійшлося без ненормативної лексики.

Приводом для скандалу стало звернення Президента України, у якому він попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та всіх, хто досі користується російськими аеропортами, насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі. За словами Володимира Зеленського, українська сторона не веде вогню по цивільній авіації як такій, проте безпілотники в небі над Росією – це вже реальність, з якою доведеться рахуватися.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним", – заявив глава держави.

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Він додав, що Україна "не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку", втім наголосив, що дрони у небі РФ будуть, так що треба на це зважати.

Зеленський також повідомив, що МЗС та українські дипломатичні установи проінформують про загрози посольства й міжнародні структури – цивільним суднам не місце в районах активної роботи БПЛА.

Реакція Собчак: емоції через край

Ксенія Собчак не стала приховувати роздратування і випустила в своєму телеграм-каналі "Кровавая барыня" допис, рясно приправлений нецензурщиною. Журналістка спробувала звести розлогу заяву Зеленського до однієї фрази, звинувативши його у лицемірстві.

Істеричний допис Ксенії Собчак

"До**я Зеленський дотепний у своїй новій заяві, як я подивлюся", – пише вона з сарказмом.

Далі телеведуча запропонувала власний, максимально спрощений "переклад" його слів: "Нам по**й на цивільних, ми будемо запускати дрони, де хочемо, зокрема там, де ви літаєте". Також Собчак висміяла українську мову: "За транслэйт с мовы не благодарите".

Собчак висміяла українську мову: "За транслэйт с мовы не благодарите" Фото: Facebook

Попри спроби пропагандистки спотворити зміст сказаного, сам факт публічного визнання небезпеки польотів над Росією підтверджує: наслідки війни, розв'язаної Кремлем, дедалі відчутніше повертаються на територію самого агресора.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксенія Собчак влаштувала скандал у центрі Парижа. Коли вона знімала інтерв'ю з блогером Сергієм Григор'євим-Апполоновим, до знімальної групи підійшов місцевий житель і висловився щодо війни в Україні.

Пропагандистка під час інтерв’ю з Наталією Поклонською також спробувала розібратися з українським словом "паляниця", яке часто називають своєрідним українським тестом на розпізнавання "свій – чужий". І не пройшла це випробування.

Крім того, вона визнала, що отримала ізраїльське громадянство. Каже, що не хотіла раніше поширювати цю інформацію, адже на її імені "активно спекулювали в мережі".