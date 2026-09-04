Як таблички обмінників: люди сміються із "заборони на зйомку" пустих полиць, але є нюанс

У соцмережах, зокрема на Threads, шириться фейковий допис про те, що в різних містах України начебто заборонили фото- та відеозйомку порожніх полиць у супермаркетах, а порушників начебто відстежуватимуть і штрафуватимуть.

Люди публікують фото, згенеровані ШІ, на яких видніється табличка з забороною фото- та відеофіксації дефіциту товарів. Фокус пише, як і чому довкола цієї історії розпалили ажіотаж.

"В Києві забороняють знімати порожні полиці. Скоро заборонять знімати пусті холодильники. Можна ще одразу в СБУ здавати. Або таких жахливих злочинців, які фотографують буде КОРД штурмувати. Головне, щоб не ГУР і СБУ разом, бо вони ще на вході один одного перестріляють", – йдеться в одному з подібних дописів.

Фейковий допис завірусився у мережі Фото: Threads

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України встановив: жодної такої заборони не існує, а поширена інформація – черговий вкид з боку Росії.

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Звідки взявся фейк

Допис у соцмережах супроводжувався іронічними згадками про КОРД, СБУ та ГУР, а під ним одразу пішли суперечка користувачів щодо "потужних рішень влади". Втім, за словами фактчекерів, за цією історією не стоїть жодного реального рішення – ні на законодавчому, ні на муніципальному рівні.

Джерелом зображень із "оголошеннями" про заборону з погрозами штрафу в 3 000 грн стали російські Telegram-канали. Світлини повністю згенеровані штучним інтелектом, а не є фотографіями реальних оголошень із торговельних мереж.

У коментарях розгорілась дискусія Фото: Threads

В українському законодавстві існує заборона фіксувати й поширювати інформацію про переміщення ЗСУ, роботу систем ППО, військові об'єкти та наслідки ворожих обстрілів – вона закріплена статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Але магазини й супермаркети є цивільними об'єктами, і ця норма на них не поширюється.

Натомість Закон України "Про захист прав споживачів" прямо гарантує громадянам право фіксувати на фото чи відео умови обслуговування та асортимент товарів у торговельних точках.

Навіщо поширюють такі вкиди

Мета подібних фейків – розхитати суспільні настрої наративами про "голод" і "дефіцит", а також підірвати довіру до влади. Створюючи ілюзію "цензури", російська пропаганда просуває тези про нібито "тоталітарний режим" в Україні та приховування проблем від громадян.

Думки людей розділилася

Коментарі під оригінальним дописом показали неоднорідну реакцію аудиторії. Частина користувачів підхопила наратив і почала проводити паралелі з іншими нібито "замовчуваннями", наприклад, з відсутністю курсів валют на вуличних табло, звинувачуючи владу у бажанні "зробити вигляд, що проблеми немає".

Порожні полиці у супермаркетах Фото: Threads

Більшість же читачів поставилися до допису скептично, зауваживши, що повірити в подібну "заборону" можна лише повністю вимкнувши критичне мислення.

Разом з тим, в українських супермаркетах дійсно спостерігається підвищений попит на продукти тривалого зберігання і дефіцит на певні види товарів, зокрема борошно, крупи, сіль та частково олію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (ПНПУ) з’явився перший в Україні монумент видатній постаті світової літератури. Однак місцеві його не оцінили.

Заява Володимира Зеленського про фактичне закриття повітряного простору РФ викликала бурю в російському інформполі. Телеведуча Ксенія Собчак відреагувала на слова українського лідера настільки емоційно, що не обійшлося без ненормативної лексики.

Тим часом вірусне відео місцевого блогера про типовий день у столиці зібрало хвилю обговорень через сатиричний погляд на мовне питання.