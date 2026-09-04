В Киеве шоу не состоится: "Караоке на майдані" срочно меняет город съемок

Съемки обновленного шоу "Караоке на майдані", которые должны были состояться 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, отменили. Причиной стала угроза вражеских обстрелов.

Запись нового выпуска проекта "Караоке на майдані" в столице не состоится. Организаторы приняли решение отменить мероприятие, запланированное на 5 сентября на Контрактовой площади, из-за сложной обстановки с безопасностью и риска вражеских ударов.

Об этом команда шоу сообщила в соцсетях.

"Друзья, у нас важное сообщение. Из соображений безопасности съемка "Караоке на майдані", запланированная на 5 сентября на Контрактовой площади в Киеве, не состоится. Но мы не останавливаемся" отметили организаторы.

Несмотря на отмену столичного этапа, работа над проектом продолжается. Следующая встреча со зрителями назначена на 12 сентября — на этот раз в Житомире. Точное время и место проведения житомирских съемок команда обещает объявить позже.

Запись нового выпуска проекта "Караоке на майдані" в столице не состоится

Возобновленная программа "Караоке на майдані" вернулась в эфир не только как развлекательная передача. У проекта есть и благотворительная составляющая: собранные средства направляются на поддержку реабилитационного центра "Титановые", где украинские военные восстанавливаются после тяжелых ранений.

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Напомним, что шоу вернулось на экраны в обновленном формате. Место многолетнего ведущего Игоря Кондратюка занял украинский хип-хоп-исполнитель ХАС.

Ранее сообщалось, что продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк публично высказался по поводу скандала, разразившегося во время возвращения легендарного шоу "Караоке на майдані".

Также речь шла о том, что новый ведущий программы, певец Хас, откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем — из-за них его музыкальная деятельность пока приостановлена.

Кроме того, сообщалось, что певица Мила Нитич поделилась подробностями конфликта на съемках программы "Караоке на майдані". Она стала свидетельницей инцидента, в ходе которого Игоря Кондратюка обвинили в вымогательстве денег.