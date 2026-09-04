У Києві шоу не буде: "Караоке на майдані" терміново змінює місто зйомок

Зйомки оновленого шоу "Караоке на майдані", які мали пройти 5 вересня на Контрактовій площі в Києві, скасували. Причиною стала загроза ворожих обстрілів.

Запис нового випуску проєкту "Караоке на майдані" у столиці не відбудеться. Організатори ухвалили рішення скасувати захід, запланований на 5 вересня на Контрактовій площі, через безпекову ситуацію та ризик ворожих ударів.

Про це команда шоу повідомила в соцмережах.

"Друзі, маємо важливе повідомлення. З міркувань безпеки зйомка "Караоке на майдані", запланована на 5 вересня на Контрактовій площі в Києві, не відбудеться. Але ми не зупиняємося", – повідомили організатори.

Попри скасування столичного етапу, робота над проєктом триває. Наступну зустріч із глядачами призначили на 12 вересня – цього разу в Житомирі. Точний час і локацію житомирських зйомок команда обіцяє оприлюднити пізніше.

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Запис нового випуску проєкту "Караоке на майдані" у столиці не відбудеться

Перезапущене "Караоке на майдані" повернулося в ефір не тільки як розважальна програма. Проєкт має й благодійну складову: зібрані кошти спрямовують на підтримку реабілітаційного центру "Титанові", де українські військові відновлюються після тяжких поранень.

Нагадаємо, шоу повернулося на екрани в оновленому форматі. Місце багаторічного ведучого Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп артист ХАС.

Раніше повідомлялося, що продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк публічно висловився щодо скандалу, який спалахнув під час повернення легендарного шоу "Караоке на Майдані".

Також ішлося про те, що новий ведучий програми, співак Хас, відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям – через них його музична діяльність наразі поставлена на паузу.

Крім того, повідомлялося, що співачка Міла Нітич поділилася подробицями конфлікту на зйомках "Караоке на Майдані". Вона стала свідком інциденту, під час якого Ігоря Кондратюка звинуватили у вимаганні грошей.