Польский таксист в Варшаве спел пассажирам на украинском языке и покорил интернет

Польский водитель такси, узнав, что его пассажиры из Украины, выразил им свою поддержку и спел на украинском языке.

Пост, прославивший водителя Мишеля Ороса, опубликовал стилист Илья Тимченко в Threads. Он отметил, что "в Варшаве такого ещё встречал", и рассказал, что на работу его возил "самый приятный таксист в мире".

"Он — поляк (публикую это с его разрешения), сказал, что очень сильно поддерживает украинцев в эмиграции и сочувствует тому, что сейчас происходит, и что ему крайне жаль, что нам приходится сталкиваться с различными неприятными ситуациями в эмиграции. Очень приятное путешествие и беседа под красивую музыку, поэтому оставляю здесь отрывок моего приятного утра!" – написал парень и опубликовал видео, на котором Мишель поет украинские песни.

Відео дня

В комментариях ещё одно видео с Мишелем опубликовала кондитерша Анна, которая тоже живёт в Варшаве. А впоследствии и другие украинцы, которые сейчас находятся в Польше, написали, что тоже встречали этого приветливого парня.

"Мне тоже повезло, что я ехала с этим таксистом. На самом деле он оказался таким позитивным человеком", — написали в комментариях.

За короткое время публикация распространилась в социальных сетях.

Пользователей особенно удивило то, что водитель не просто включает украинскую музыку — он сам исполняет украинские песни.

Первый пост об этом водителе за два дня набрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи благодарили поляка за поддержку украинцев и делились собственными историями.

Некоторые даже называли эту ситуацию примером того, как обычная поездка по городу может оставить после себя гораздо больше, чем просто чек из такси.

В комментариях появился и сам "самый приятный таксист в мире". Мишель Орос отреагировал на внимание в соцсетях и поблагодарил людей за теплые слова: "Miło się czyta te wszystkie komentarze, dzięki wielkie — приятно читать все эти комментарии, большое спасибо", — отметил господин Орос.

Мишель Орос поблагодарил за внимание Фото: Скриншот

Напомним, ранее "Фокус" писал , что: