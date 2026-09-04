Польський таксист у Варшаві заспівав пасажирам українською та підкорив мережу

Польський водій таксі дізнавшись, що його пасажири з України, висловив свою підтримку та заспівав українською мовою.

Пост, який прославив водія Мішеля Ороса, опублікував стиліст Ілля Тимченко у Threads. Він зазначив, що "у Варшаві такого ще зустрічав" та розповів, що на роботу його віз "найприємніший таксист у світі".

"Він – поляк (публікую його з його дозволу), сказав, що дуже сильно підтримує українців в еміграції та співчуває тому, що зараз відбувається і що йому вкрай шкода, що нам доводиться стикатися з різними неприємними ситуаціями в еміграції. Дуже була приємна подорож та бесіда під красиву музику, тому лишаю нотку мого приємного ранку тут!" – написав хлопець та опублікував відео того, як Мішель співає українські пісні.

Відео дня

У коментарях ще одне відео із Мішелем опублікувала кондитерка Анна, яка теж живе у Варшаві. А згодом і інші українці, які зараз перебувають у Польщі, написали, що також зустрічали привітного хлопця.

"Мені також пощастило з цим таксистом їхати. Насправді це була така позитивна людина", — написали у коментарях.

За короткий час публікація поширилася соцмережами.

Особливо користувачів здивувало те, що водій не просто вмикає українську музику — він сам виконує українські пісні.

Перший допис про водія за два дні зібрав понад 100 тисяч переглядів. У коментарях користувачі дякували поляку за підтримку українців та ділилися власними історіями.

Дехто навіть називав цю ситуацію прикладом того, як звичайна поїздка містом може залишити після себе набагато більше, ніж просто чек із таксі.

У коментарях з'явився і сам "найприємніший таксист у світі". Мішель Орос відреагував на увагу в соцмережах і подякував людям за теплі слова: "Miło się czyta te wszystkie komentarze, dzięki wielkie — приємно читати всі ці коментарі, дуже дякую", – зазначив пан Орос.

Мішель Орос подякував за увагу Фото: Скріншот

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